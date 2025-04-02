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經濟

港交所：今年ETP申購贖回數碼化

【明報專訊】去年香港交易所買賣產品（ETP）生態圈成交額連續4年創新高。港交所（0388）表示，擬於今年優化ETP業務，包括將ETP一級市場的實物申購及贖回機制數碼化、自動化，使用數碼平台取代部分人手和紙本作業，目標是降低主要ETP參與者的營運負擔，提高ETP市場效率。

ETP成交額連續4年新高

根據港交所數據，2024年本港ETP日均成交額189億元，按年升35%。ETP數量亦由2020年底的146隻，增至去年底的194隻。

本報統計顯示，ETP產品中，以追蹤恒指的交易所買賣基金（ETF）交投最旺，盈富基金（2800）去年錄得約87.3億元日均成交，不單為ETP中交投最活躍，甚至超越日均成交約77.6億元的騰訊（0700），成交去年交投最活躍港股；恒生國指ETF（2828）則緊隨阿里巴巴（9988）及美團（3690），去年以約37.8億元日均成交排名活躍成交榜第五名。

證券產品發展主管羅博仁表示，上周個股槓桿及反向產品在港上市，為亞洲首批，他預期同類產品陸續有來。他特別提及，虛擬資產及備兌認購期權ETF有很大增長潛力。他稱，2022年底推出虛擬貨幣ETF後，市場流動性大大提高，吸引很多不同類型投資者。備兌認購期權ETF可透過期權金產生定期的潛在收入流，有一定的下行保障，在市况波動時具吸引力，因此愈發受歡迎。

羅博仁：ETF納滬深港通仍有空間

羅博仁認為，將ETF納入滬深港通方面仍大有擴容空間，去年拓寬發行人資格標準，增加了合資格ETF種類，為投資者提供更多跨境投資機會，發行人亦能構思更多種類ETF產品。他相信，隨着ETP生態圈壯大，香港作為亞洲領先ETP中心的影響力將獲持續提升。

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