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經濟

畢馬威：港首季IPO籌177億 全球排第四

【明報專訊】畢馬威發表首季IPO市場回顧報告顯示，香港新股市場今年第一季呈現強勁勢頭，共完成15宗IPO，集資金額達177億元，較去年同期高出接近3倍，創2021年以來最佳開局。其中超過10億元集資額的新股有6宗，而去年同期只有1宗。

美兩大交易所佔全球集資三成

畢馬威指出，隨着DeepSeek普及，吸引了全球投資者對中國內地科技公司的關注，香港新股市場延續了去年下半年的強勁勢頭，今年首季上市宗數增加25%，由於第一季有6宗IPO的集資額超過10億元，推動平均交易規模增1.93倍。

今年首季，全球新股上市宗數為283宗，按年持平；集資總額282億美元，按年增加4%。美國兩大證券交易所在集資額方面領先全球，佔全球IPO集資總額30%；東京股票交易所因完成今年以來暫為全球最大的IPO而排第三，香港股票交易所則位居第四。

滬深A股今年第一季集資總額為255億元人民幣，按年減少34%；上市宗數為33宗，按年減少8%。其中，超過35%的集資額來自6宗房地產投資信託基金（REITs）的上市項目。

申請上市宗數增至120企業

畢馬威指出，香港新股市場增長勢頭持續，目前申請宗數已增至120家企業，較2024年年底的86家有顯著增加。這一升勢主要源於首季有51家企業首次提交申請，而上季僅有24家。此外，「A+H」上市模式也日益受到青睞，首次提交申請的企業中約有四分之一來自A股的上市公司。畢馬威中國香港資本市場組主管合伙人劉大昌表示，投資者信心的提升及近期的AI熱潮，正促使更多處於初步發展階段的內地科技公司，考慮透過特專科技公司通道來港上市，並預期香港新股市場將迎來充滿活力的一年。

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