明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

楊家誠白加道屋2.9億重售 賣貴8% 3個月前2.7億沽出後中止註冊 20年升值近倍

【明報專訊】近期山頂及港島南區接連錄得矚目豪宅二手成交，繼南區香島道33號雙號屋銀主盤，上月以4.8億元易手後，英格蘭球會伯明翰前班主楊家誠旗下山頂白加道洋房，亦再有新進展，物業去年底有指以2.66億元銀主盤易手，但最新資料顯示，有關註冊已經中止，並於上月底以2.88億元沽出，較3個月前做價高2200萬元或8%。此外，曾由已故「舖王」鄧成波的家族持有的淺水灣麗景園銀主盤，新近亦以7000萬元獲內地客承接，並成為「舖王」家族近年少有帳面升值的銀主盤。

原由楊家誠持有的白加道31號洋房，實用3203方呎，3房3套間隔，連平台花園、天台等共約3700方呎戶外空間，上月底以2.88億元易手，實呎89,916元，20年間物業帳面升值1.42億元或97%。楊氏早於2005年以公司名義斥1.46億元購入上址，其後於2011年陷入財務糾紛，近年多次傳出放盤甚至易手。

鄧成波家族麗景園銀主盤 15年帳升27%

至於原為鄧成波家族物業的麗景園3座高層單位，實用2576方呎，4房雙套連士多房間隔，享淺水灣海景，物業因2017年至2023年期間曾多年抵押予銀行及多家財務公司，終在去年淪為銀主盤。資料顯示，單位最新以7000萬元連車位易手，實呎27,174元。「舖王」家族2010年以5500萬元連車位購入上址，物業15年來帳升1500萬元或約27%。

牛津道8號一洋房8500萬易手

此外，資料又顯示，九龍塘牛津道8號一間洋房，實用5802方呎，樓高4層，7房3套連士多房間隔，並連天台及花園，設兩個地庫車位，內籠裝修設計較傳統，最新以8500萬元售出，實呎14,650元。原業主2001年3350萬元一手購入，帳面升5150萬元或約1.5倍。

跑馬地上月43宗成交 半年最旺

另外，中原高級資深分區營業經理張偉光表示，跑馬地上月錄約43宗二手成交，按月升約1.4倍，為同區半年來最旺，其中樓齡達66年的藍塘大廈，位於中層D室，實用1197方呎兩房雙套間隔，以1395萬元易手，實呎11,654元。原業主2000年335萬元購入，帳面升1060萬元或約3.2倍。利嘉閣營業董事鍾肇基稱，西半山聚賢居2座低層C室，實用773方呎，3房1套連儲物室間隔，享市景，以1290萬元易手，實呎16,688元，原業主屬內地背景人士，達成買賣協議後即訂機票來港簽約，原業主2018年1830萬元購入，持貨約7年帳面蝕540萬元或30%，連使費料實蝕約640萬元或35%。

明報記者

[香港地產]

相關字詞﹕蝕讓成交 聚賢居 銀主盤 麗景園 鄧成波家族 銀主盤成交 白加道31號 楊家誠 豪宅成交

上 / 下一篇新聞

上嵐一房336萬沽 8個月炒貴7%
上嵐一房336萬沽 8個月炒貴7%
新地恒地洪水橋換地獲延兩周 涉116萬呎樓面
新地恒地洪水橋換地獲延兩周 涉116萬呎樓面
海璇本月開齋 4房6159萬沽
海璇本月開齋 4房6159萬沽
新世界沙下申建280伙 連鄰地共涉1250伙
新世界沙下申建280伙 連鄰地共涉1250伙
apm未來兩月生意額 料較去年升一成
apm未來兩月生意額 料較去年升一成
港股升87點 小米逆市跌入「技術熊市」 美關稅內容公布前 北水淨買近200億
港股升87點 小米逆市跌入「技術熊市」 美關稅內容公布前 北水淨買近200億
3部委：推動科技金融 挺險企設私募基金
3部委：推動科技金融 挺險企設私募基金
京東免年費佣金吸港商戶 友和迎戰
京東免年費佣金吸港商戶 友和迎戰
畢馬威：港首季IPO籌177億 全球排第四
畢馬威：港首季IPO籌177億 全球排第四
匯控：有形股本回報15%料達標 派息前景佳
匯控：有形股本回報15%料達標 派息前景佳
藍思科技申港上市 A股市值1200億
藍思科技申港上市 A股市值1200億
中傳動：起訴控股股東豐盛等 指涉挪用附屬公司資金 損失66億
中傳動：起訴控股股東豐盛等 指涉挪用附屬公司資金 損失66億
港交所：今年ETP申購贖回數碼化
港交所：今年ETP申購贖回數碼化
內地上月財新製造業PMI報51.2 見4個月高
內地上月財新製造業PMI報51.2 見4個月高
小鵬上月交付量升2.7倍 連續5個月逾3萬輛
小鵬上月交付量升2.7倍 連續5個月逾3萬輛
復星：去年虧損因菜鳥帳面價值調整
復星：去年虧損因菜鳥帳面價值調整
大快活羅輝承任副主席 李碧琦接任CEO
大快活羅輝承任副主席 李碧琦接任CEO
9GAG創辦人完成收購濠暻科技
9GAG創辦人完成收購濠暻科技
美或扣起《晶片法》補貼 彭博：逼企業效法台積電擴投資
美或扣起《晶片法》補貼 彭博：逼企業效法台積電擴投資
美製造業收縮 10年債息跌穿4.2厘
美製造業收縮 10年債息跌穿4.2厘
特朗普暗示馬斯克5月離開政府
特朗普暗示馬斯克5月離開政府
張兆聰：北水積極南下 生科ETF可吼
張兆聰：北水積極南下 生科ETF可吼
港元定存建行亞洲1個月年利率見6.68厘
港元定存建行亞洲1個月年利率見6.68厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
Ian Samson：中美通訊服務業 免受關稅影響
Ian Samson：中美通訊服務業 免受關稅影響
技術取勝：小鵬20天線阻力較大
技術取勝：小鵬20天線阻力較大
匯控小股東滿意股價 不滿160周年送尼龍背囊
匯控小股東滿意股價 不滿160周年送尼龍背囊
劉思明：半新股往績少 走勢更波動
劉思明：半新股往績少 走勢更波動
周顯：中美關係還看習特會
周顯：中美關係還看習特會
湯文亮：徵對等關稅 可逼買美債
湯文亮：徵對等關稅 可逼買美債
WHITESAND COVE 前臨紅樹林 遠眺白沙灣
WHITESAND COVE 前臨紅樹林 遠眺白沙灣
西貢道路配套不斷優化
西貢道路配套不斷優化
基金特區：摩根資產：美匯正常化利好亞股 日本東協市場估值仍吸引
基金特區：摩根資產：美匯正常化利好亞股 日本東協市場估值仍吸引