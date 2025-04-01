洪水橋4宗換地申請涉5地 獲延期至年底

據悉，涉及4宗申請，而本港龍頭發展商新地（0016）及恒地（0012）在該範圍一帶擁有大量土地，不排除兩家發展商均獲延期。

據地政總署資料顯示，上述新發展區共有7宗換地申請獲進一步處理，除第19B區申請屬新發展區「餘下發展」的申請外，餘下6宗申請原定於昨日（3月31日）完成基本條款建議，惟地政總署昨日修訂作業備考，指第二期發展用地計劃用於商業用途的土地，其接納換地基本條款建議書的最後期限，延期至今年12月31日。

據悉，可獲延期完成基本條款建議涉及4宗申請、共5幅土地，包括洪水橋 / 厦村新發展區第32A區、32B區（合併兩宗申請）、32C區及32D區，土地屬非工業用途，全屬商業用地。另第二期發展中，第34B區及第17A區的申請，則維持昨日截止。

補地價方面，申請人可選擇以標準金額補地價，或以傳統機制補價。

事實上，發展局長甯漢豪今年2月公布新一年度賣地計劃中時曾表示，政府正檢討商業地用途，主要涉及未來數年會提供商業用地的地區，將循3個方面探討，包括改為住宅用途、改為商住混合發展用途，以及放寬商業地內的發展限制，其中洪水橋/厦村新發展區內的5幅原址換地商業土地，也因檢討而延長其完成交易時間。