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經濟

香港地產

滶晨今季推涉447伙 主打3至4房戶

【明報專訊】踏入4月，發展商馬上部署新一季推盤計劃；由新世界（0017）、資策（0497）、麗展（0488）、帝國及港鐵（0066）合作發展的港島南岸第5A期，去年10月已獲批預售，最新命名為滶晨，樓花期約20個月，涉447伙，預計今季推出發售。

項目屬今年首個鐵路全新盤，新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，項目以超級豪宅作定位，正籌備樓書及售樓處，項目提供標準兩房至4房單位及特色戶，主打3房及4房戶，而大單位及特色戶均設私人升降機前廳，並認為樓盤位處南區傳統豪宅地段，加上部分單位享深水灣海景，因此價錢或參考港島傳統超級豪宅。

滶晨與同系港島南岸第5B期，共提供825伙，位於港島南岸東面，2021年1月由新世界等合組財團奪得項目發展權。資料顯示，項目補地價約64.37億元，以可建樓面約63.6萬方呎計，每方呎樓面補價10,119元，另設固定分紅，比例為25%，同時入標者須以價高者得的「一口價」決勝負。

新盤部署登場之際，同區由嘉里（0683）牽頭發展的海盈山，位於第2A座32樓C室，屬實用661方呎3房戶，以1867.56萬元售出、實呎逾2.82萬元；項目3月內售出約35伙，料套現總額逾5億元。

大手客1.2億掃海璇兩伙

港島一手豪宅連錄交投；新地（0016）已屆現樓的北角海璇II，獲一組買家大手購入兩伙相鄰單位，為第1座18樓A、B室（均連車位），屬實用分別1484方呎4房雙套戶，以及1164方呎的3房1套戶，成交價由逾5012.9萬元至逾7025.9萬元，實呎逾4.3萬至4.7萬元，共涉逾1.2億元。另由已故前首席大法官楊鐵樑岳父譚雅士家族持有、位於薄扶林道128號的豪宅JESSVILLE，最新以2525.88萬元標售JESSVILLE Tower 4樓B室，實用1358方呎4房1套間隔，呎價1.86萬元；項目推出1伙於周五招標3小時。

恒地（0012）多個項目錄成交，其中啟德跑道區天瀧售出兩伙、共涉6423萬元，包括6座5樓A室，實用1085方呎3房1套連儲物室間隔，成交價3230萬元、實呎29,770元。項目自2023年中推出至今累售125伙，套現約50.6億元。

相關字詞﹕天瀧 海璇II 海盈山 港鐵 鐵路盤 滶晨 港島南岸5A期 豪宅 新盤

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