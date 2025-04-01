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經濟
2025年4月1日星期二
股市最前線
港股首季漲15% 跑贏全球主要股市 美加關稅前 單日跌307點守23000
瑞銀：近期頻配股不代表港股估值見頂
交行：注資保障中長期發展 防資本壓力
美麗華股東否決向恒地購香檳大廈
萬科轉蝕495億 料流動性壓力增
大新銀行信貸減值升1.5倍 股價挫12%
京東工業第三度申來港上市
港2月零售貨值跌13% 遠遜預期 謝邱安儀：料3月及4月跌幅收窄或微升
大酒店去年轉蝕9.4億 不派息
內地製造業PMI報50.5 略勝預期
中石油：油價料70至75美元上落
廣汽AION V攻港 「早鳥優惠」20.8萬入場
高盛月內兩降標指目標價 調高美經濟陷衰退概率近倍至35%
預測聯儲今年減息3次 警告歐經濟較美惡劣
華為全年收入增22% 錄8621億 歷來次高
張兆聰：金價升勢過急 宜分段買
港元定存匯豐7日年利率見10厘
美元定存高息精選
黃雯怡：心動虧轉盈 趁回吐吸
何民傑：緬甸近代政治格局
龐寶林：人工智能機遇與泡沫
薛偉傑：金沙江創投退出多家人形機械人初創 內地引發罵戰
技術取勝：騰訊偏弱或下試475元
劉思明：AI概念續左右投資方向
周顯：有現金流 虧本也不會死
湯文亮：港女「奪劍」真情流露
愉景灣「撤辣」後首錄短炒 賺12% 3房525萬沽 7個月升值55萬
十大屋苑3月225宗成交 按月升59% 5個月最旺
滶晨今季推涉447伙 主打3至4房戶
WHITESAND COVE洋房6238萬沽 實呎2.8萬
洪水橋4宗換地申請涉5地 獲延期至年底
港元定存匯豐7日年利率見10厘
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【明報專訊】港元定存高息精選7日見10厘，為匯豐卓越理財尊尚客戶以新資金兌換指定貨幣並開立定存之優惠年利率。
（請看附圖）
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港股首季漲15% 跑贏全球主要股市 美加關稅前 單日跌307點守23000
瑞銀：近期頻配股不代表港股估值見頂
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黃雯怡：心動虧轉盈 趁回吐吸
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龐寶林：人工智能機遇與泡沫
薛偉傑：金沙江創投退出多家人形機械人初創 內地引發罵戰
技術取勝：騰訊偏弱或下試475元
劉思明：AI概念續左右投資方向
周顯：有現金流 虧本也不會死
湯文亮：港女「奪劍」真情流露
愉景灣「撤辣」後首錄短炒 賺12% 3房525萬沽 7個月升值55萬
十大屋苑3月225宗成交 按月升59% 5個月最旺
滶晨今季推涉447伙 主打3至4房戶
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洪水橋4宗換地申請涉5地 獲延期至年底
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