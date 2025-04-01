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經濟
龐寶林 金科育律

投資策略

龐寶林：人工智能機遇與泡沫

【明報專訊】最近阿里巴巴（9988）主席蔡崇信在新加坡出席研討會時，他形容人工智能（AI）潛在市場約78萬億元，這是基於假設全球20%勞動力通過AI而進一步提升。現時大部分投資者，尤其是美國大型機構均集中增加投放於AI，據聞OpenAI最近融資400億美元，並由軟銀牽頭，OpenAI估值增至3000億美元，幾乎為去年10月融資時估值之兩倍，部分資金當然用於AI基建計劃，並估計OpenAI軟件銷售收入將升逾兩倍，OpenAI能否與監管機構談判成功，並把OpenAI從非牟利機構轉型為爭取盈利的公司才最重要。

DeepSeek改變全球AI生態系統

過去美國大型企業包括「科技七雄」不斷擴大AI投資，旨在提升競爭者加入戰團時必須投入海量資金、時間及所需速度等阻礙，但DeepSeek（DS）橫空出世，竟以極便宜成本為各行各業提供AI服務。

AI代理技術迎來爆發式增長，Model Context Protocol（MCP）猶如萬能插蘇般技術令其一炮而紅，除協助簡化開發外，更統一標準對接外部相關數據，故科技巨企非常憂慮失去壟斷優勢，唯有不斷加大投資，特朗普立即忠告美國科技巨企要增加投資，繼續在關閉端大模型領先。

近期落後於美國兩大競爭對手微軟（美：MSFT）及亞馬遜（美：AMZN）的科企，如Google母公司Alphabet（美：GOOG）便急起直追，宣布以320億美元現金交易收購雲端安全平台wiz，這為Alphabet迄今最大規模收購，日後將納入Google Cloud業務，並可提供嶄新安全產品及雲服務，這項收購卻導致Alphabet股價大跌3%，旨因其投入愈來愈多資金於AI，但回報期何在？而且現時應用層次只是起端，加上屬閉源式，中國DS開源式競爭來勢洶洶，市場憂慮「科技七雄」業績倒退或虧損，這也解釋為何近期美國科技股被拋售，投資者逐漸憂慮美國AI領先地位受到中國極嚴峻挑戰！

網絡安全需求甚殷

過去AI發展非常蓬勃，帶來數據中心新項目，但短期已屆飽和、甚至過量，如微軟近期已放棄在歐洲及美國的部分數據中心項目，所需的AI運算電腦集群電力亦因停建而大幅減少，甚至供過於求，投資相關電力股必須提高警覺。

Al晶片和基建製造商等備受投資者追捧，Nvidia（美：NVDA）（英偉達）創辦人黃仁勳強調晶片需求不斷增加，事實上，美國四大科技巨頭亞馬遜、微軟、甲骨文（美：ORCL）及Google，今年初已購入360粒Blackwell晶片，黃仁勳估計目前推理及增強學習快速發展及AI代理需求急增，促使AI運算需求大幅提升，預計未來全球數據中心建設總值達到1萬億美元。

筆者認為短期晶片需求可能近頂，而大模型AI需要收入才可支持下去、再投資、再擴展。

DS面世痛擊大模型營運模式，還有螞蟻等採購國產晶片拓展AI，效果與Nvidia晶片相近，但節省成本20%，究竟鹿死誰手？反而AI代理在各行各業發揮萬能插蘇般功能，企業、客戶及其他持份者必然受益，其次網絡安全在AI下需求甚殷。

（本人為香港證監會持牌人士，沒持有上述所提及的證券；作者所屬東驥旗下基金及客戶組合則持有阿里巴巴、微軟、亞馬遜、Alphabet、甲骨文及英偉達，並有可能出售上述公司的股份）

東驥基金管理有限公司董事總經理

亞洲金融科技師學會創辦人及主席

[龐寶林 金科育律]

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