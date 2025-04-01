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經濟
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高盛月內兩降標指目標價 調高美經濟陷衰退概率近倍至35%

【明報專訊】特朗普政府正趕在周三（2日）對等關稅生效前，確定其貿易政策細節。《華爾街日報》引述知情人士稱，特朗普近日敦促其團隊採取更強硬的立場，鼓勵他們訂定對更多國家徵收更高關稅的計劃。消息指出，其顧問考慮了徵收高達20%的全球性關稅，這將打擊幾乎所有美國貿易伙伴。隨着對等關稅迫在眉睫，高盛將美國經濟在未來12個月陷入衰退的概率，提高接近一倍至35%左右。高盛團隊最新預計，今年底前標普500指數的目標在5700點，較上周五收市僅高出2%，是高盛在3月第二次下調標指目標，也是華爾街最悲觀的預測之一。

受關稅的不確定性影響，美股三大指數昨早段續跌，標普500指數跌約1%，跌至去年9月低位，納指跌近2%。泛歐Stoxx 600指數午夜前跌逾1%。亞洲股市昨亦普遍下挫，出口及晶片相關板塊下滑。日經指數在亞洲領跌，跌幅達4%，收報35,617點，較去年12月高位下跌12%，進入技術性回調。日經指數在首季累計跌11%，是2020年3月以來最差的季度表現。

用於對冲地緣政治及通脹風險的金價上漲。現貨金昨首次突破每盎司3100美元大關，漲至3127美元創新高。期金漲至3160美元，同樣創歷史新高。金價今年以來累計升18%，是1986年以來最強勁的季度升幅。避險資金流入債市，美國10年期國債孳息率一度跌穿4.2厘。

日股單日跌4% 金價創歷史新高

Saison資產管理指出，關稅等政策尚未明確，市場擔心經濟活動受到遏抑，投資者正在避險。特朗普近日一再發出矛盾的信息，一方面表示對等關稅將更為「溫和」，並會考慮給予部分國家特殊寬免，但另一方面又表示對等關稅「不會有太多例外」。特朗普周日晚又強調，將對所有貿易伙伴徵收對等關稅。另《華爾街日報》引述知情人士稱，關稅政策的爭論之一，是特朗普政府會否針對不同國家，實施不同關稅稅率，又或履行其競選承諾，徵收全面關稅，這將對幾乎所有美國的貿易伙伴構成影響。

高盛料標指年底前見5700點

消息稱，特朗普的顧問正考慮徵收高達20%的全球關稅。這是特朗普團隊在競選期間支持的方案，其後才提出對等關稅計劃，向其他國家徵收他們向美國徵收的關稅稅率。據稱，美國國家經濟委員會主任哈西特（Kevin Hassett）曾支持對等關稅，認為這既不會大幅提高美國物價，又可重新平衡美國貿易關係，但其團隊近日也在討論幾乎對所有國家徵收關稅，以增加政府收入，抵消共和黨推動的減稅措施的影響。

消息稱，特朗普仍傾向於對美國存在貿易逆差的每個國家加徵關稅，並希望對每個國家都有「明確」稅率。美國官員稱，特朗普希望關稅政策「大而簡單」，這意味徵稅範圍可能較此前計劃更廣。美國政府此前考慮對美國主要貿易伙伴加徵關稅，這些國家約佔全球國家總數15%。消息又稱，特朗普團隊還在考慮針對特定行業的關稅，暫未知這些關稅會否在周三公布。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕金價 美股 標普500指數 衰退前景 高盛 關稅

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