中石油：油價料70至75美元上落

密切關注關稅政策 降採購成本

美國持續對各國加徵關稅，財務總監及公司秘書王華指出，中國對從美國進口原油及天然氣已分別加徵10%及15%關稅，集團會在亞洲、歐洲及美洲約20個國家進口50種原油，來源多樣。至於是否影響進口結構，他說集團會以滿足加工、需求、運輸成本、從中選擇性價比優的產品，並持續密切關注關稅的政策，降低採購成本。

副總裁何江川稱，2025年集團已在鄂爾多斯、塔里木、四川及準噶爾等4個盆地錄得六大發現及10個項目，油氣接替率大於1，處於最好成果水平。集團擬爭取未來5年接替率達到1。執董及總裁黃永章稱，集團正大力推進新能源和油氣融合發展策略，並發展多能互補體系。

至於在新材料業務方面，副總裁李汝新稱，集團已經連續3年增加產量50%，至去年年產量已增至超過200萬噸，並繼續佈局推出其他新材料，冀帶來穩定回報予股東。王華補充，集團在市值管理方面會持續關注，過去4年股價保持上升，並且已於3月28日董事會通過回購A股及H股。