京東工業第三度申來港上市

初步招股資料顯示，京東工業通過解決方案「太璞」提供工業品供應和數智化供應鏈服務，助客戶實現保供、降本、增效及合規。據招股文件，京東間接持有京東工業78.84%股份。公司去年自京東集團平台收入81億元（人民幣，下同），佔總收入39.7%。去年收入按年增17.6%至203.97億元，純利大增157.7倍至7.62億元。事實上，早在2023年3月30日，京東集團就已宣布分拆「京東工業」及「京東產發」，兩間公司更於同日向港交所遞交上市申請，市傳擬分別集資10億美元（約78億港元）。惟去年5月傳出，運營物流園區和產業園區的京東產發由於內房行業不景氣而暫緩來港上市計劃。

三隻松鼠劍橋科技擬港發Ｈ股

另有餐飲企業綠茶集團獲中證監備案，計劃來港發行不超過2.13億股普通股。而內地零食商三隻松鼠（深：300783）和通訊電子產品製造商劍橋科技（滬：603083）亦披露來港發行H股計劃。

明報記者 邱潤青

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