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經濟

交行：注資保障中長期發展 防資本壓力

【明報專訊】4間內銀周日公布，在A股市場向財政部等配股集資共5200億元（人民幣，下同），用於補充核心一級資本（CET1）。交通銀行（3328）董事會秘書何兆斌表示，雖然短期內每股收益、每股淨資產值會被攤薄，但此舉為保障該行中長期發展、提高中小股東投資收益的必要之舉，防範未來潛在資本壓力，增強銀行營運穩健和對抗風險能力。銀行亦已兼顧中小股東利益，發行定價高於市場定價，新股亦設5年鎖定期，股東願意長期持交行股票，不會在短期內衝擊二級市場。

花旗：內銀倘過度下跌 可撈底

交行昨上升0.29%，其他獲注資內銀包括建設銀行（0939）上升2.69%、中國銀行（3988）升2.18%，郵儲銀行（1658）跌3.22%。花旗計算，配股對建行、中行、交行和郵儲行現有股東股權，分別攤薄4.3%、8.5%、15.6%和17.2%，不過注資有助恢復銀行借貸能力，加強銀行處理不良資產，若大行過度下跌，投資者有撈底機會。摩根士丹利指出，交行和郵儲行攤薄比例較大，短期會有下跌壓力，而建行股價可因為攤薄少於預期而獲支持。

周日財政部公布將發行5000億元特別國債用於補充資本，換言之工商銀行（1398）和農業銀行（1288）應不會在本輪注資之列。招商證券指出，該兩行會列入第二輪注資，需要等待額外特別國債額度批覆，中信里昂則料在明年注資，總額亦為5000億元。工行昨日升0.91%，農行則跌0.43%。標準普爾認為，農行可以等待第二批才注資，因為去年純利增速為四大行最高，有充足內生資本能力，雖然去年底CET1為四大行最低，不過農行規模龐大，若納入首批注資，會使當局無法為盡量多的銀行補充資本。另外，工行有足夠資本水平緩衝外部經濟不確定，料至2026年風險調整資本比率為7.9%。

相關字詞﹕六大行 注資 郵儲銀行 農業銀行 交通銀行 建行 建設銀行 工商銀行 中國銀行 內銀

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