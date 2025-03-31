21 BORRETT ROAD 4房售1.27億 呎價6萬

和黃醫藥前主席4335萬購晉環複式

新盤市場不乏名人入市，黃竹坑站港島南岸晉環，早前透過招標售出的複式戶，買家身分曝光；資料顯示，晉環第1A座高層複式戶，實用面積1292方呎4房設計，2月底以4335.4萬元售出、實呎3.35萬元，登記買家為杜志強，與和黃醫藥（0013）前主席及執行董事杜志強名字相同，相信為同一人。

據悉，上述複戶式屬示範單位，成交價連同家俬一併出售。杜志強效力和黃醫藥長達23年，去年5月退任該公司的主席及執行董事，他目前仍是和記黃埔（中國）的高層要員，而該公司董事尚包括甘慶林等。

綜合市場資訊，一手市場過去兩日錄約160宗成交，較對上周末（22及23日）約60宗，彈升約1.7倍；萬科香港旗下大埔馬窩上然2期，繼上周六（29日）首輪銷售沽出74伙後，據成交紀錄冊顯示，單日再沽出6伙，共涉資約2100萬元，包括第6座3樓A2室，實用367方呎1房戶，以426.7萬元售出，實呎約1.16萬元。

滙都累售932伙 佔全盤總數91%

泛海（0129） 洪水橋滙都系列，過去兩天共售28伙，包括有買家斥1455.96萬元購入3伙，為第2座5、6、7樓A08室，均屬實用448方呎兩房戶，擬作投資用途。整個項目至今累售932伙，佔全盤1025伙的91%。

內地買家1047萬購啟德海灣兩房

啟德跑道區新盤亦連錄成交，華潤置地（海外）及保利（0119）合作的澐璟，新錄第3B座9樓B室成交，實用526方呎兩房戶，成交價1157.94萬元、實呎2.2萬元；另嘉華（0173）牽頭的啟德海灣1期，新近沽3伙、吸金約2561萬元，包括第2A座20樓B室，實用536方呎兩房，獲內地買家以1046.8萬元購入、實呎1.95萬元。