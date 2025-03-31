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經濟
2025年3月31日星期一
技術取勝
投資策略
財政部央企5200億注4內銀 發A股形式增核心一級資本 相隔15年再有注資
匯控：年半內專注執行新業務架構
艾橋智：關稅不明朗 可助客改貿易路線供應鏈
中石油全年賺1647億新高 增2%
法外貿銀行：採對賭條款併購料增
東方匯理財富管理曾敏聰：港股次季 料難再大幅跑贏美股
美政府債台高築 聯儲最快5月料再減息
映恩生物獲豐厚授權收益 未扭虧
OSL擬申請港虛擬資產OTC牌 目標獲所有相關牌照 藉本地經驗拓海外
德勤籲家族辦公室加強防網絡罪案
李開復：中企或AI競爭中佔先機
碧桂園蝕328億 負債率升至81%
初創研製高端空氣淨化器 高壓電高頻震動殺菌除味
客戶包括物管醫務集團大學
環球經濟數據
金子：摩通：資金湧衍生工具4年最多
張兆聰：晶苑業績佳 股價向上突破
張兆聰：美股博反彈 留意半導體
伍禮賢：國泰穩步復蘇 受惠油價回落
涂國彬：年內料再減息 金價先整固後向上
陳大為：Bitcoin可能導致金融危機？
袁國守：歐股今年有望跑出
簡慧敏：發展智慧政府 賦能數字灣區
《幫你格價》：日圓看升 「唱Yen」旅遊攻略
沈永年：春季來臨 北上遊玩消費須知
安聯投資：「特朗普2.0」對亞洲經貿影響
陳正犖：美匯指數下一站支持103.46
許健生：先學AI素養後學AI應用
KGI凱基：行業輪動 美國增長股優勢縮減
袁國守：美周三徵對等關稅受關注
林少陽：美股深度調整料難避免
技術取勝：騰訊處50天線之上
李聲揚：價格保證背後：京東如何壓成本？
蔡金強：驚濤駭浪 胡佛時代再現
艾雲豪：私募押注單車廠失敗啟示
李順威：跌市隨價格改變 盤路亦然
劉思明：低吸科技股要有耐性
瑞銀亞洲：憧憬升勢重現 小米牛56418
摩根大通亞洲：看好新投資 騰訊購14011
周顯：利用升職消滅貪腐
王弼：美股又跌過 是時候加注嗎？
曾淵滄：建滔系孖寶變身高息股
湯文亮：在商言商是有條件的
陳永傑：減印花稅的威力
廖偉強：北水南下 經濟股樓全面受惠
布少明：「減辣」滿月 樓市「春意濃」
王品弟：中小型樓續看俏
10焦點盤擬次季推 SIERRA SEA將出擊 涉近8700伙 分析：樓價望回穩 一手成交料升三成
21 BORRETT ROAD 4房售1.27億 呎價6萬
一手首季沽4385伙 按年挫一成
緹山洋房1.38億易手 帳面蝕近兩成
朗8開放式戶租1.03萬
YOHO WEST PARKSIDE近天榮站享地利
朗城滙睇樓量增 1房呎售1.48萬
eMPF六大迷思要認清
技術取勝：騰訊處50天線之上
【明報專訊】比亞迪處上升通道（圖）
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蔡金強：驚濤駭浪 胡佛時代再現
艾雲豪：私募押注單車廠失敗啟示
李順威：跌市隨價格改變 盤路亦然
劉思明：低吸科技股要有耐性
瑞銀亞洲：憧憬升勢重現 小米牛56418
摩根大通亞洲：看好新投資 騰訊購14011
周顯：利用升職消滅貪腐
王弼：美股又跌過 是時候加注嗎？
曾淵滄：建滔系孖寶變身高息股
湯文亮：在商言商是有條件的
陳永傑：減印花稅的威力
廖偉強：北水南下 經濟股樓全面受惠
布少明：「減辣」滿月 樓市「春意濃」
王品弟：中小型樓續看俏
10焦點盤擬次季推 SIERRA SEA將出擊 涉近8700伙 分析：樓價望回穩 一手成交料升三成
21 BORRETT ROAD 4房售1.27億 呎價6萬
一手首季沽4385伙 按年挫一成
緹山洋房1.38億易手 帳面蝕近兩成
朗8開放式戶租1.03萬
YOHO WEST PARKSIDE近天榮站享地利
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