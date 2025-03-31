KGI凱基：行業輪動 美國增長股優勢縮減

一般而言，價值（Value）股的市帳率（P/B）及市盈率（P/E）低於增長股，派息比率一般較高及穩定，業務也較牢固，市場預期公司的增長也較緩慢。價值股更多是成熟企業，收入來源相對穩定，金融、健康護理及工業等行業的佔比較整體指數高。

在經濟放緩或市場下行期間，價值股價表現更為穩健，和整體市場相比，價值股的Beta值低於1，上下行的捕獲率也低於1。

過去帶領美股攀升的科技及人工智慧相關公司屬於增長（Growth）股，現時幾乎已佔據美股主要的位置，部分大型美股指數，和其增長股指數的主要持股幾乎完全相同。增長股估值高，市場期望也很高，雖然目前盈利預估有所增長，但預測被下調對於估值及股價不利，加上科技相關公司的盈利增長逐漸向整體指數靠攏。年初至今出現的行業輪動，估值較低的價值股表現優於增長股，回調時價值股也表現出韌性。

價值股表現有所改善，但增長與價值之間的價格差距仍接近歷史高點，差距甚至超越科網股時期。回顧2000年代科網股爆破後的時期，美股進入「迷失10年」，羅素1000指數在2008年金融危機前才重上高位，同期價值股有近8年的優勢。

部分市場人仕憂慮現時美股可能重蹈2000年代科網股軌迹。事實上，現時科技相關的公司有較實在的盈利支持，增長及與價值股的估值分歧不及科網泡沫時期瘋狂。在這樣的背景下，投資者毋須全面轉向價值型股票，但增長型股票的優勢正逐漸縮減。

配置上，價值股組合可和傳統指數ETF及增長型美股基金互補不足，例如考慮將部分獲利的美股倉位轉成價值股組合；而在已有美股倉位的情况下，新資金也可考慮投入價值股組合。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

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