陳正犖：美匯指數下一站支持103.46

美元兌日圓近日回升至3月初以來高位。日本3月通脹數據強於預期，我們今年繼續看好日圓。東京整體消費物價指數按年升2.9%，而核心消費物價指數（不包括新鮮食品和能源）則按年升2.2%。市場目前已完全定價日本央行9月前或再加息25個基點。如日圓升穿148.01兌1美元，或挑戰下一個阻力位144.97。美國3月宣布對鋼鐵和鋁進口徵收25%的關稅，本周任何進一步的關稅措施，都可能令英國增長前景造成壓力。

不過，英國財相李韻晴透露英國正與美國緊急談判以避免額外關稅，英鎊兌美元下一個支持位留意1.2869。

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[陳正犖 匯市前瞻]