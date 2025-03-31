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經濟
安聯投資 投資放大鏡

投資策略

安聯投資：「特朗普2.0」對亞洲經貿影響

【明報專訊】美國特朗普政府對等關稅政策反覆，帶來不確定。今年以來，新興市場表現明顯優於發達市場，這種美股與非美地區的分歧在近年來相當罕見；同時，收益率走低也顯著改變了整體市場格局。

根據安聯投資的研究，投資者對亞洲市場，尤其是中國，似乎展現出春日狂熱（spring fever）。一方面，投資者期待中國政府推出的刺激方案，作為對美國關稅政策的間接回應；另一方面，市場對中國在人工智能（AI）發展的看法也出現了積極轉變。此外，中國官方與民營企業關鍵領袖的會晤，標誌着中國再次重視民營企業的發展，為市場帶來了更多的期待。

美經濟降溫 憧憬亞洲央行放寬幣策

面對特朗普「美國優先」貿易政策，安聯投資亞太區高級經濟師湯繼成認為，將非關稅因素納入美國對貿易伙伴的對等關稅作考量，對亞洲經濟體帶來更大影響，投資者可用以下五大關鍵檢視「特朗普2.0」對亞洲經貿的影響：

首先，特朗普的保護主義措施將對亞洲的增長和外部需求造成不利影響，尤其是對以出口為導向的小型經濟體，如新加坡、香港、韓國、越南和泰國影響最為顯著。台灣和馬來西亞的出口依賴程度也很高，但其經濟仍然依賴強勁的科技投資需求支撐。

相對而言，中國內地、日本、印度和澳洲等大型經濟體受影響較小，因為它們對三大經濟體（G3）的最終需求依賴程度較低。

其次，中國在大型經濟體中最容易受到影響，但中國政府已做好應對挑戰的準備。根據《政府工作報告》，中國計劃擴大財政政策，增加2025年預算赤字和政府債券發行額度以刺激內需。國家主席習近平主持的高規格民營企業座談會標誌着政府政策從過去的限制性立場轉變。此外，DeepSeek的成功推出也突破了市場對中國在美國技術封鎖下科技發展的長期質疑。

第三，特朗普政策不確定已動搖了「美國例外論」的基礎。美國2月消費者信心指數創下自2021年以來最大跌幅，反映出美國民間經濟活動降溫。市場對美國聯儲局利率政策的預期重新調整，為亞洲央行放寬貨幣政策提供了空間。

中國擴財策紓外部壓力 前景樂觀

第四，在美國主導的全球貿易戰中，亞洲股市或將持續波動。儘管如此，我們對中國的看法變得更加樂觀，因為擴大的財政支持和政策可預測性有助於緩解外部壓力。

此外，對於日本、印度和澳洲的前景持樂觀態度，但對印尼和菲律賓因內部政治經濟問題變得更加謹慎。對於新加坡、香港、泰國和越南等出口導向的小型經濟體，則保持審慎，因為它們高度依賴外部市場。台灣和馬來西亞雖然同樣依賴出口，但內需受到穩健的人工智能資本支出的支持而處境相對較佳。

第五，隨着市場情緒的轉變，亞洲固定收益市場的前景變得更加樂觀，特別是中國、印度和印尼等地區的央行已明確表示將傾向於放寬政策，以支持本土經濟。同時，由於美國政策的不確定上升，市場對聯邦儲備局利率政策的關注重新燃起，進而削弱了美元，這使我們對亞洲貨幣的擔憂也隨之減少。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[安聯投資 投資放大鏡]

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