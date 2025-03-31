明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
新經濟新天地

初創研製高端空氣淨化器 高壓電高頻震動殺菌除味

【明報專訊】近幾年，空氣處理設備可說是五花八門，採用不同技術方案的產品都有。有港資公司研發出一種嶄新的空氣殺菌淨化設備，特點是同時使用高壓電場和高頻震動技術，除了常見的細菌和病毒，連多種有害或異味氣體分子也可被拆解。即使是垃圾房和廚餘處理場這些最惡劣的環境，也適合使用。

明報記者 薛偉傑

攝影 賴俊傑

智耘科技服務有限公司共同創辦人兼行政總裁許躍奏表示，他們最早在2017年開始研究空氣處理系統。那時他在一家美資科網公司的香港分公司工作，該公司計劃在香港設立一個智慧城市中心，展示風（空調、通風、空氣處理）、火（消防）、水（供水和排水）、電（電力）四方面的先進屋宇裝備。許躍奏發現，當時比較多的空氣處理設備都只是將細菌和氣味過濾，而不是殺死和去除。即使有部分設備具備殺菌和除味功能，但也比較容易在使用一段時間後，因為塵埃積聚而效能大跌。

所以，許躍奏便開始研發能夠殺死細菌和去除氣味的空氣處理設備。2020年許躍奏自舊公司退休後與兩名朋友成立智耘科技。到2021年，該公司研發出它的雷氣空氣殺菌淨化系統原型。2022年該公司成為科技園的培育公司。去年底該公司開始量產產品。今個月中，科技園在創新中心內成立「綠色科技樞紐」，展示多家綠色科技企業的創新方案，該公司也是其中之一。

殺死多種細菌病毒 去除有害氣體

與主流的空氣處理設備相比，雷氣空氣殺菌淨化設備不論是技術原理還是功能，都有頗大分別。先說功能方面，雷氣除了可以殺死空氣中的黑曲霉真菌和大腸桿菌、綠濃桿菌、金黃葡萄球菌、白色念珠菌外，也可以殺死甲型流感病毒H1N1、乙型冠狀病毒1型OC43等。此外，還可以去除硫化氫（H2S）、阿摩尼亞（NH3）、甲醛（HCHO）、二氧化氮（NO2）等有味或有害的氣體，連一氧化碳（CO）和二氧化碳（CO2）也可以減少。

原來，雷氣設備內的第一片和第二片濾網都會以每秒大約5萬次的高頻震動；同時兩者分別帶有很強的負電荷和正電荷，在中間形成一個電壓高達4萬伏特的電場。透過高頻震動和高壓電場雙管齊下，令到多種細菌、病毒和氣體分子解體（變回不同元素的原子）。

濾網熔點高 可用火燒清潔

例如，一氧化碳（CO）會被拆解成碳原子和氧原子。因此，在兩片濾網中間可以看到很多好像碳灰般的顆粒。不過，這些顆粒很少會塞在兩片濾網的小孔內，即使長期使用，空氣流通程度也沒明顯下降。即使每隔18個月才以吸塵機吸走機內的顆粒，也沒有問題。而且，因為上述的細菌和病毒早已經被解體消滅，故不存在二次污染問題，相關工人也沒有什麼風險。只不過，該公司為機構客戶提供服務，會將標準定得高一些，每年都上門一次吸走顆粒（需收費）。相對於現時很多空氣處理系統每隔幾個月就要更換濾網，一年可能要更換2至4次，雷氣設備維護周期明顯較長。

許躍奏又表示，若客戶每日24小時都開動雷氣設備，機內的濾網並不會積聚很多顆粒，吸一下塵就能繼續使用。只是有些客戶並非每日24小時長開，則可能有一些水氣令略多顆粒積聚在濾網內的小孔。遇上這種情形，該公司的員工也會為客戶更換新濾網，並且將舊濾網回收。該公司也可用火燒等方法，將舊濾網積聚的顆粒清潔掉，令它們可以重新使用。因為那些濾網主要由幾種貴金屬製成，熔點高達攝氏1400度，故可以用火燒清潔。

兩型號售價分別6萬和4萬元

濾網熔點高還有另一大優勢。那就是，在火災初起階段，濾網並不會熔掉（即使接觸到小量火屑），令雷氣設備仍可正常運作，發揮去除煙霧作用，爭取較多時間逃生或等待救援。

許躍奏坦言，由於零部件成本高（包括向外採購的高速抽風機，以及自行研發的濾網），雷氣設備的定位相當高端，暫時亦只有商用版。以其中兩個型號BAS-060和BAS-040W為例，前者適用於面積1700平方呎以內的地方，售價約6萬元；後者則適用於面積500平方呎以內的地方，售價約4萬元。不過，兩者非常省電，以抽風機開至最高速計算，前者一日24小時用兩度電，後者則一日用1度電。該公司亦正在和一些家電公司商討合作，希望後者協助修改外觀，以便推出家用版的雷氣設備，同時借助後者的線上和線下渠道銷售。估計家用版將會在今年底或明年初推出。

[新經濟新天地]

上 / 下一篇新聞

財政部央企5200億注4內銀 發A股形式增核心一級資本 相隔15年再有注資
財政部央企5200億注4內銀 發A股形式增核心一級資本 相隔15年再有注資
匯控：年半內專注執行新業務架構
匯控：年半內專注執行新業務架構
艾橋智：關稅不明朗 可助客改貿易路線供應鏈
艾橋智：關稅不明朗 可助客改貿易路線供應鏈
中石油全年賺1647億新高 增2%
中石油全年賺1647億新高 增2%
法外貿銀行：採對賭條款併購料增
法外貿銀行：採對賭條款併購料增
東方匯理財富管理曾敏聰：港股次季 料難再大幅跑贏美股
東方匯理財富管理曾敏聰：港股次季 料難再大幅跑贏美股
美政府債台高築 聯儲最快5月料再減息
美政府債台高築 聯儲最快5月料再減息
映恩生物獲豐厚授權收益 未扭虧
映恩生物獲豐厚授權收益 未扭虧
OSL擬申請港虛擬資產OTC牌 目標獲所有相關牌照 藉本地經驗拓海外
OSL擬申請港虛擬資產OTC牌 目標獲所有相關牌照 藉本地經驗拓海外
德勤籲家族辦公室加強防網絡罪案
德勤籲家族辦公室加強防網絡罪案
李開復：中企或AI競爭中佔先機
李開復：中企或AI競爭中佔先機
碧桂園蝕328億 負債率升至81%
碧桂園蝕328億 負債率升至81%
客戶包括物管醫務集團大學
客戶包括物管醫務集團大學
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：摩通：資金湧衍生工具4年最多
金子：摩通：資金湧衍生工具4年最多
張兆聰：晶苑業績佳 股價向上突破
張兆聰：晶苑業績佳 股價向上突破
張兆聰：美股博反彈 留意半導體
張兆聰：美股博反彈 留意半導體
伍禮賢：國泰穩步復蘇 受惠油價回落
伍禮賢：國泰穩步復蘇 受惠油價回落
涂國彬：年內料再減息 金價先整固後向上
涂國彬：年內料再減息 金價先整固後向上
陳大為：Bitcoin可能導致金融危機？
陳大為：Bitcoin可能導致金融危機？
袁國守：歐股今年有望跑出
袁國守：歐股今年有望跑出
簡慧敏：發展智慧政府 賦能數字灣區
簡慧敏：發展智慧政府 賦能數字灣區
《幫你格價》：日圓看升 「唱Yen」旅遊攻略
《幫你格價》：日圓看升 「唱Yen」旅遊攻略
沈永年：春季來臨 北上遊玩消費須知
沈永年：春季來臨 北上遊玩消費須知
安聯投資：「特朗普2.0」對亞洲經貿影響
安聯投資：「特朗普2.0」對亞洲經貿影響
陳正犖：美匯指數下一站支持103.46
陳正犖：美匯指數下一站支持103.46
許健生：先學AI素養後學AI應用
許健生：先學AI素養後學AI應用
KGI凱基：行業輪動 美國增長股優勢縮減
KGI凱基：行業輪動 美國增長股優勢縮減
袁國守：美周三徵對等關稅受關注
袁國守：美周三徵對等關稅受關注
林少陽：美股深度調整料難避免
林少陽：美股深度調整料難避免
技術取勝：騰訊處50天線之上
技術取勝：騰訊處50天線之上
李聲揚：價格保證背後：京東如何壓成本？
李聲揚：價格保證背後：京東如何壓成本？
蔡金強：驚濤駭浪 胡佛時代再現
蔡金強：驚濤駭浪 胡佛時代再現
艾雲豪：私募押注單車廠失敗啟示
艾雲豪：私募押注單車廠失敗啟示
李順威：跌市隨價格改變 盤路亦然
李順威：跌市隨價格改變 盤路亦然
劉思明：低吸科技股要有耐性
劉思明：低吸科技股要有耐性
瑞銀亞洲：憧憬升勢重現 小米牛56418
瑞銀亞洲：憧憬升勢重現 小米牛56418
摩根大通亞洲：看好新投資 騰訊購14011
摩根大通亞洲：看好新投資 騰訊購14011
周顯：利用升職消滅貪腐
周顯：利用升職消滅貪腐
王弼：美股又跌過 是時候加注嗎？
王弼：美股又跌過 是時候加注嗎？
曾淵滄：建滔系孖寶變身高息股
曾淵滄：建滔系孖寶變身高息股
湯文亮：在商言商是有條件的
湯文亮：在商言商是有條件的
陳永傑：減印花稅的威力
陳永傑：減印花稅的威力
廖偉強：北水南下 經濟股樓全面受惠
廖偉強：北水南下 經濟股樓全面受惠
布少明：「減辣」滿月 樓市「春意濃」
布少明：「減辣」滿月 樓市「春意濃」
王品弟：中小型樓續看俏
王品弟：中小型樓續看俏
10焦點盤擬次季推 SIERRA SEA將出擊 涉近8700伙 分析：樓價望回穩 一手成交料升三成
10焦點盤擬次季推 SIERRA SEA將出擊 涉近8700伙 分析：樓價望回穩 一手成交料升三成
21 BORRETT ROAD 4房售1.27億 呎價6萬
21 BORRETT ROAD 4房售1.27億 呎價6萬
一手首季沽4385伙 按年挫一成
一手首季沽4385伙 按年挫一成
緹山洋房1.38億易手 帳面蝕近兩成
緹山洋房1.38億易手 帳面蝕近兩成
朗8開放式戶租1.03萬
朗8開放式戶租1.03萬
YOHO WEST PARKSIDE近天榮站享地利
YOHO WEST PARKSIDE近天榮站享地利
朗城滙睇樓量增 1房呎售1.48萬
朗城滙睇樓量增 1房呎售1.48萬
eMPF六大迷思要認清
eMPF六大迷思要認清