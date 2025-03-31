映恩生物獲豐厚授權收益 未扭虧

撰文 旻晞

既然是「B類」股，虧損是常態。映恩至少已有一定規模收入，即使仍難以彌補其龐大的研發及行政開支所造成的虧損。如上述，映恩從事ADC藥品研發。目前為止，集團已建立由12款自主研發的ADC候選藥物組成的管線，其中包括7款臨牀階段ADC，在廣泛適應症中具有潛力；兩款新一代雙特異性ADC，預計將於2025年至2026年進入臨牀階段；以及多款其他臨牀前ADC。集團3項臨牀階段資產（包括核心產品DB-1303及DB-1311以及關鍵產品DB-1305）已獲得美國食品及藥物管理局（FDA）的快速通道認定。DB-1303已獲得FDA及中國國家藥品監督管理局針對特定適應症授予的突破性療法認定。而同時截至最後實際可行日期，映恩有5項處於臨牀階段的資產已獲得FDA及中國藥監局的研究用新藥（IND）批准；於17個國家的230多個臨牀試驗中心擁有7項全球多區域臨牀試驗（MRCT），已有2000多名患者（超過50%位於美國、歐盟及澳洲）入組，其中4項與集團的戰略伙伴合作，目前映恩擔任該等試驗的試驗申辦者。

ADC是針對腫瘤的一種生物藥物，原理是將類似於化療藥物的細胞毒性藥物與單克隆抗體連接在一起，從而實現對腫瘤組織的靶向殺傷功能，其結合了靶向療法和化療療法的作用原理，兼具兩種療法的優勢，因此迅速成為了新藥研發的新焦點。事實上，從事ADC藥物研發的公司亦不是少數，本欄早前介紹、同樣計劃來港上市的A股企業百利天恒（滬：688506）便是映恩的同業。

映恩的核心產品DB-1303，是一款處於臨牀後期的HER2 ADC候選藥物，目前正在做兩項註冊臨牀試驗（一項全球試驗及一項中國試驗）及一項全球潛在註冊研究，首個適應症（HER2表達子宮內膜癌（EC））預計最早將於2025年向FDA申報加速批准。DB-1303採用穩定的、可裂解連接子（即將有效載荷連接到ADC的抗體上，以將治療藥物遞送至靶細胞的分子）及專有的基於拓撲異構酶抑制劑的有效載荷設計，旨在降低脫靶毒性及增強抗腫瘤活性。另外，針對HER2低表達的乳線癌（BC）臨牀進度也領先。核心產品亦有DB-1311，是全球臨牀進度領先的B7-H3（抗B7同源3蛋白）候選藥物，可針對多種腫瘤類型癌細胞。招股文件引述研究報告，指全球HER2+ BC藥物市場，預計於2023年至2028年，以及2028年至2032年的年複合增長率分別為8%及5.9%。

伙BioNTech百濟神州葛蘭素等

另外，關鍵產品DB-1310是全球臨牀最領先的HER3 ADC候選藥物之一。其實HER3、EGFR、HER2均為HER家族的生長因子受體，在腫瘤存活和生長過程中發揮着至關重要的作用。

作為外行人，映恩在研藥物的獨特處其實很難準確判斷，但國際藥廠似乎以行動證明映恩的在研藥物應有一定市場潛力。招股文件資料顯示，迄今為止，映恩已建立數個全球合作伙伴關係，包括與德國知名生科公司BioNTech（美：BNTX ）、百濟神州（6160）、 Adcendo、葛蘭素史克（英：GSK）及Avenzo Therapeutics合作，交易總價值逾60億美元，截至目前，已有約4億美元「落了袋」，這亦成為映恩過去兩年的主要收入來源。當中如2023年4月，映恩將DB-1303及DB-1311的全球權益（除內地、港澳區）打包授權予BioNTech，交易預付款為1.7億美元及最高15億美元潛在里程碑付款；同年8月，與BioNTech的合作範圍再加入了DB-1305；同年7月，映恩將DB-1312（B7-H4）的全球權益授予百濟神州，獲對方支付的首付款，並有望獲得基於約定的開發、註冊及商業化里程碑付款共計13億美元，亦包括未來的潛在銷售額比例提成。至於去年亦將DB-1324的全球權益（不包括內地、港澳區），授予GSK，首付款及其他里程碑付款總計逾10億美元。

引入中生製藥阿斯利康中金基金等

2019年才成立的映恩，能短時間內將在研產品與各大藥廠結緣，除證明其產品的潛在商業價值，創辦人朱忠遠於行內的人脈關係亦有一定關係。朱於美國麻省理工大學獲博士學位，招股文件形容，朱忠遠於生物技術創業及風險投資領域擁有超過20年的經驗，與生物技術行業的創辦人、科學家及行業專家建立廣泛的關係；創立映恩前，他曾擔任6 Dimensions Capital（通和毓承）及Wuxi Healthcare Ventures（由藥明康德（2359）主導的基金）等領先風險投資公司的合伙人，亦曾於多家生物科技公司如基石藥業（2616）、榮昌生物（9995）、甘李藥業（滬：603087）及深圳華大基因（深：300676）的孵化和成長中發揮了重要作用。

朱於行業的「江湖地位」，令映恩成立以來，除種子融資已引入其「老朋友」通和毓承、藥明系的APHN外，亦先後3輪融資，引入禮來亞洲基金、阿斯利康中金基金、中生製藥（1177）等，2022年完成B+輪融資後，映恩其時估值已升至2.7億美元，較種子基金完成時估值上升18倍。

持續錄經營現金流入 毛利率大波動

財務上，或者與市場對生物B股的印象略有不同，受惠於過去兩年保持有藥物授權收益，映恩期間原來持續錄得經營現金流入，分別達8.16億元（人民幣，下同）及2.85億元，令截至去年底集團手頭現金有12億元。但當然，這些授權收入並非經常業務，且因應每宗交易的條款也各有不同，令映恩去年毛利率可以按年大削約35個百分點，非常波動。集團計及是次來港集資，及假設未來平均現金消耗為去年水平的1.2倍，預期至少完成上市集資後6個月內毋須籌集下一輪融資。

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