東方匯理財富管理曾敏聰：港股次季 料難再大幅跑贏美股

明報記者 葉創成

回顧今年以來港股表現，恒指上升3367點或16.78%，不單延續去年全年上升3012點或17.66%的強勢（見圖1），而且亦跑贏全球主要股票指數，以美元計價表現計，期內恒指上升16.63％，僅次於德國DAX指數18%的升幅（見圖2），作為比較，美股三大指數道指、標指及納指均錄得跌幅，出現「東（中國）升西（美國）降」的走勢。

東方匯理財富管理曾敏聰在專訪中分析，觸發美股今年以來出現調整，其中一個關鍵是特朗普1月20日再任美國總統以來，當地政策不確定增加，他表示：「自從特朗普再上台之後，美國很多政策都是飄忽的，這令當地經濟不明朗因素增加，加上美股本已處於高位、估值比較貴，故觸發不少投資者減持美股鎖定利潤，先套現取回現金再想想有何其他投資機會。」

美中首季此消彼長 股市「東升西降」

其實美股早於今年1月上升動力已轉弱，港股則在農曆新年後、2月初以來明顯上升，曾敏聰認為，原因是中國AI大模型DeepSeek橫空面世後，隨即在全球取得成功，令國際社會信服中國不單是不可忽略的經濟體，亦是真正的強國，全球不少投資者於是積極增持中國資產，當中，不少受惠中國AI發展的龍頭科技股均在本港上市，而且亦屬藍籌股，由此帶動恒指出現強勁升浪，今年以來表現亦遠遠跑贏相對上缺乏AI投資主題的滬深300指數。

曾敏聰表示：「由於DeepSeek在全球取得成功，證明中國除了有能力可以製造硬件外，亦可以創造具競爭力的軟件，也就是說，中國在近年重重障礙之下仍能生產出比全球多個國家優秀的產品，而且不少相關公司亦已上市，因此中國股市有很多投資機會。而且回看數據的話，恒指在2020至2023年期間連續4年均按年下跌，故即使去年已回升一成多，年初時估值仍然很低、很吸引，不少投資者於是在全球股票資產上做區域性重新配置（regional rotation）──由美國股市轉移至亞洲尤其是中國股市，這完全是可以理解、可以明白的。」

外資流入中國股市 首選科技龍頭股

據個人與多家外國資產管理公司了解所知，曾敏聰指出，今年以來流入港股的外資的確有所增加，可見港股是次升市並非只由本港資金或俗稱「北水」的內地資金主導，外國資金亦是推動力之一。

因應東方匯理財富管理監管要求，曾敏聰是次專訪中不能提及個股。而記者翻查彭博數據，受惠中國AI發展的龍頭科技股如阿里巴巴（9988）、比亞迪（1211）、中芯（0981）、小米（1810）及騰訊（0700）今年以來股價均跑贏恒指（見圖3），而在第19頁技術取勝欄目則有上述股份及百度（9888）、美團（3690）、網易（9999）與聯想集團（0992）其他中國科技龍頭股的技術分析，讀者可以留意。

倘俄烏停火 美政府或再聚焦亞洲

雖然中國及美國股市今年以來的確出現「東升西降」的走勢，惟向前望的話，曾敏聰認為這情况未必可以持續，原因是擔心美國調整對華政策所帶來的不明朗因素。

曾敏聰表示：「特朗普今年1月20日重返白宮以來，關稅及制裁的焦點並非在中國，而是在加拿大及歐盟等傳統盟友，但我覺得港股第二季能否延續升浪，真的要看特朗普領導的美國政府如何出招去處理與中國的關係，而相關政策調整可能在第二季出現，例如美國政府會否在平息俄烏戰爭、以巴衝突及與傳統盟友重修舊好後，把焦點重返亞太區呢？而從另一角度去看，港股今年第一季已上升不少，估值亦沒有年初時便宜，故在第二季表現相對反覆亦屬合理。」

若外圍風險升溫 料內地加碼穩增長政策

雖然擔心美國調整對華政策為港股在第二季帶來獲利回吐的壓力，但曾敏聰亦強調，面對外部地緣政治風險，預料內地政府將會積極推出刺激經濟增長的政策，估計可以順利完成今年全年GDP按年增長5%左右的目標，故他不擔心第二季港股將會大跌，今年餘下時間表現仍屬審慎樂觀。

曾敏聰表示：「近年港股表現與國家政策方向的關連度已愈來愈高，因此假如政策方向是合適的、適宜的，便會繼續有上升空間。本月初召開的全國兩會制定今年全年GDP按年增長5%左右的目標，我覺得這是『講得出就一定做得到的』，而且假如我們看更長時間的話，內地政府近年政策方向屬很一致，令投資者知道未來經濟及股市的方向；相對之下，目前我們見到美國特朗普政府政策朝令夕改、搖擺不定，這便製造了很多不同不明朗因素，或會令投資者卻步。」

中國科技龍頭股仍屬次季首選

根據曾敏聰的分析，即使內地政府已制定今年全年GDP按年增長5%左右的目標，但近月暫未有很多穩增長政策出台，他相信若美國特朗普政府在第二季向華大幅加徵關稅或制裁，內地穩增長政策便會發力，主要目標是保就業及促進消費，以支持內需增長，抵消外需轉弱的影響。

在上述前提下，曾敏聰預測，港股在第二季料「有調整、無大跌」，而在選股方面，仍然應該以首季以來已經大幅跑贏大市的科技龍頭股為首選，另外亦可留意與內需相關的旅遊股及白色家電股。

另外，曾敏聰指出，雖然近月特朗普政策搖擺不定為美國經濟帶來不明朗因素，但美股根基仍然是不錯的，這除了因為美股既有闊度亦有深度（breadth and depth、即股票的選擇夠多及流動性亦很好）外，更重要是不少目前對全球經濟已有重大影響力、未來受惠於AI發展的科技股也在當地上市，因此他認為美股始終有其吸引力，建議可趁調整低吸有關股份。

美大型科技股服務難替代 股價跌可低吸

曾敏聰表示：「美國有幾隻龍頭科技股在全球擁有數以億計，甚至是數以十億的用戶，例如過去多年來很多人在網上搜尋資料便一定會使用某搜尋引擎，這樣的話，經營該搜尋引擎的公司每日便收集到很多有價值的數據，其他公司因此爭相與其合作做生意。對於該搜尋引擎公司來說，興建大型數據中心後便可以運用AI每日分析大量數據，由此亦可望衍生到更多收入。所以這些公司基本上是很有投資價值，即使估值可能比較貴，但目前你在全球很難搵到其服務的替代品！」

歐股估值較美股低 第二季續看漲

美股以外，曾敏聽指出，俄烏戰爭若結束，歐洲便會出現一個比較和平的環境，鼓勵企業增加投資，促進經濟增長，利好企業盈利，而且目前歐洲股市估值仍較美國股市低，因此他認為歐洲股市在第一季向好後，第二季仍可看高一線。

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