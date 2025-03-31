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經濟

法外貿銀行：採對賭條款併購料增

【明報專訊】投資市場近年面對地緣政治風險日烈、利率持續高企，市場信心不足甚至處於下行的大環境，法國外貿銀行董事總經理、亞太區併購業務主管趙恬接受本報訪問時表示，這雖然無阻併購出現，惟併購落實數量確有減少，每單併購交易亦需要更長時間以通過監管機構審查。面對新挑戰，她料愈來愈多使用可轉股本、Earn-out即俗稱盈利結算或對賭條款等形式去制訂併購方案。

或採可轉股本可轉價格併購

趙說，通常隨着新股市場回暖，收購合併活動亦會在隨後6至12個月轉旺，她雖然對香港及亞洲的併購市場審慎樂觀，但在當前地緣政治等多項因素纏繞下，料交易執行量會下跌，完成交易亦較以往需時更久，「原因是涉及到需要風險評估及規避、需時制訂創新交易架構、盡職審查，並因涉及監管機構介入需加長最終交割時間。因此要完成交易，需時12至18個月已是常態」。同時由於市場交易自2021年歷史高位顯著下跌，買賣雙方叫價有非常大差距，至今未完全恢復，「以前偏重直接用股本收購，到目前不能滿足市場所需，因此要引入創新形式，併購方式亦變得多元化」，當中的機制包括可轉股本，甚至可轉價格。

為面對市場出現的不確定因素，甚至價格波動性，她還指引入Earn-out如對賭的機制會變得普遍。據此買賣雙方在執行交易時不再純看某一財務指標行事，而是參考擬併購項目的盈利狀態依期付款，讓買賣雙方分攤交易風險，將重大不利因素藉此消除。她說，由於息口比之前為高並引起市場關注，因此過往透過槓桿去提高回報的做法不再通行，更多關注聚焦於項目的盈利、定價、抗風險能力，以及供應鏈是否夠分散。

中企外闖瞄準能源TMT科技等

從併購買賣而言，趙恬稱，中國市場仍然是區內市場第一位，不見得交易減少。從戰略投資角度而言，中國市場更是「大到不能忽視（Too Big to Ignore）」。她謂，外資仍對內地的能源過渡（Energy Transition）、科技、消費品及電動車行業感興趣，並會伙拍合作伙伴去併購分散風險。她續稱，在亞洲及中國的私募基金的投資組合不少已持貨5年以上，已有較大壓力去出售投資套現，故預期市場會有很多交易出現。至於內地企業「走出去」投資方面，她稱環繞能源礦業、TMT科技及汽車領域為主；地域方面，則很多買賣在亞太區、東南亞市場發生，甚至有更多個案跟着「一帶一路」的足迹遠赴中東及拉丁美洲去尋找項目。

相關字詞﹕趙恬 法國外貿銀行

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