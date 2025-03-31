中石油全年賺1647億新高 增2%

派末期息0.25元

中石油期內在內地實現原油產量7.77億桶，按年增長0.4%；可售天然氣產量4.9658萬億立方英尺，按年增長4.6%；油氣當量產量16.032億桶，按年增長2.5%。海外期內實現原油產量1.648億桶，按年微增0.8%；可售天然氣產量1770億立方英尺，按年降8.5%；油氣當量產量1.942億桶，按年減少0.7%。全年加工原油13.784億桶，按年下降1.5%；生產成品油1.199萬噸，按年下降2.3%。

按部門劃分，油氣和新能源業務，以及天然氣銷售業務分別錄得經營利潤1597.45億元及540.1億元，分別按年增7.1%及25.5%。煉油化工和新材料業務，以及銷售的經營利潤則分別按年減少42.1%及31.2%，錄213.86億元及164.94億元。