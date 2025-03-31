明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

匯控：年半內專注執行新業務架構

【明報專訊】匯控（0005）今年初正式實施簡化後的四大業務架構（即香港、英國、企業及機構理財（CIB）及國際財富管理及卓越理財（IWPB）），及後續有業務調整，例如退出歐美併購和股票資本市場（ECM）、出售中東巴林零售業務等。行政總裁艾橋智表示，大部分落實新架構的決策會在今年上半年敲定，然後在未來12個至18個月專注執行，目標在2027年起通過簡化架構，每年可節省15億美元開支。他指出，財富管理市場持續增長，因此IWPB業務會通過投資以加快增長。財務總監郭佩瑛則表示，集團在香港有良好業務基礎，在財富管理人才招聘方面會是增長最快的市場。

艾橋智：IWPB業務透過投資谷增長

匯控今年初公布，中期內會從非策略業務調配15億美元，投放至具有競爭優勢和增值回報的市場。艾橋智表示，去年IWPB業務資本回報率高達16%，看好回報可繼續增長，因此將通過投資以達至最大的增長潛力，將投資於香港、新加坡、中國內地、印度、阿聯酋和英國市場。

郭佩瑛補充，財富管理為銀行提供手續費收入，在市場擁有競爭優勢，因此不希望投資不足，同時亦有監察新增客戶、資產管理總額增長等指標。

由兩大批發銀行業務合併的CIB業務有較多裁員、縮減業務消息，艾橋智指出，要提高CIB回報，同時會節省成本，相對減少高層職位，效率提升更主要來自減省重複的系統、程序和控制，同時亦會更積極管理風險加權，提高資本回收運用的效率，服務更多客戶。郭佩瑛表示，CIB業務將專注於手續費收入，在支付、外匯、貿易等交易銀行等具有優勢領域，會繼續投資以加快增長。

今年美料續減息 惟加息概率亦不低

生成式人工智能（Gen AI）近年發展迅速，艾橋智表示，應用時需要解決在顧及安全下大幅提高生產力、改善客戶服務，他指集團目前已有數百個AI應用例子，並已挑選其中5個應用作深入試驗，或會於全行應用。郭佩瑛則指出，AI等科技有助建立新產品，提升客戶體驗，但財富管理始終是「人的生意」，故會同步增聘客戶經理和投資AI。

美國持續上調關稅，增加今年利率不確定，艾橋智指出，利率前景與通脹高度相關，惟通脹難以預測。他認為今年聯儲局有較大可能減息1至3次，惟掉頭加息1次的概率亦不低，但較為肯定是預期美元利率不會再回到零息環境，因為過去經驗，零息環境會帶來太多負面影響。利率下調不利銀行淨利息收入，艾橋智預期，未來美息會在維持在3.5厘至5厘區間，在此範圍內對銀行盈利的影響可控。

相關字詞﹕艾橋智 減息 企業及機構理財 郭佩瑛 生成式人工智能 財富管理 匯控

上 / 下一篇新聞

財政部央企5200億注4內銀 發A股形式增核心一級資本 相隔15年再有注資
財政部央企5200億注4內銀 發A股形式增核心一級資本 相隔15年再有注資
艾橋智：關稅不明朗 可助客改貿易路線供應鏈
艾橋智：關稅不明朗 可助客改貿易路線供應鏈
中石油全年賺1647億新高 增2%
中石油全年賺1647億新高 增2%
法外貿銀行：採對賭條款併購料增
法外貿銀行：採對賭條款併購料增
東方匯理財富管理曾敏聰：港股次季 料難再大幅跑贏美股
東方匯理財富管理曾敏聰：港股次季 料難再大幅跑贏美股
美政府債台高築 聯儲最快5月料再減息
美政府債台高築 聯儲最快5月料再減息
映恩生物獲豐厚授權收益 未扭虧
映恩生物獲豐厚授權收益 未扭虧
OSL擬申請港虛擬資產OTC牌 目標獲所有相關牌照 藉本地經驗拓海外
OSL擬申請港虛擬資產OTC牌 目標獲所有相關牌照 藉本地經驗拓海外
德勤籲家族辦公室加強防網絡罪案
德勤籲家族辦公室加強防網絡罪案
李開復：中企或AI競爭中佔先機
李開復：中企或AI競爭中佔先機
碧桂園蝕328億 負債率升至81%
碧桂園蝕328億 負債率升至81%
初創研製高端空氣淨化器 高壓電高頻震動殺菌除味
初創研製高端空氣淨化器 高壓電高頻震動殺菌除味
客戶包括物管醫務集團大學
客戶包括物管醫務集團大學
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：摩通：資金湧衍生工具4年最多
金子：摩通：資金湧衍生工具4年最多
張兆聰：晶苑業績佳 股價向上突破
張兆聰：晶苑業績佳 股價向上突破
張兆聰：美股博反彈 留意半導體
張兆聰：美股博反彈 留意半導體
伍禮賢：國泰穩步復蘇 受惠油價回落
伍禮賢：國泰穩步復蘇 受惠油價回落
涂國彬：年內料再減息 金價先整固後向上
涂國彬：年內料再減息 金價先整固後向上
陳大為：Bitcoin可能導致金融危機？
陳大為：Bitcoin可能導致金融危機？
袁國守：歐股今年有望跑出
袁國守：歐股今年有望跑出
簡慧敏：發展智慧政府 賦能數字灣區
簡慧敏：發展智慧政府 賦能數字灣區
《幫你格價》：日圓看升 「唱Yen」旅遊攻略
《幫你格價》：日圓看升 「唱Yen」旅遊攻略
沈永年：春季來臨 北上遊玩消費須知
沈永年：春季來臨 北上遊玩消費須知
安聯投資：「特朗普2.0」對亞洲經貿影響
安聯投資：「特朗普2.0」對亞洲經貿影響
陳正犖：美匯指數下一站支持103.46
陳正犖：美匯指數下一站支持103.46
許健生：先學AI素養後學AI應用
許健生：先學AI素養後學AI應用
KGI凱基：行業輪動 美國增長股優勢縮減
KGI凱基：行業輪動 美國增長股優勢縮減
袁國守：美周三徵對等關稅受關注
袁國守：美周三徵對等關稅受關注
林少陽：美股深度調整料難避免
林少陽：美股深度調整料難避免
技術取勝：騰訊處50天線之上
技術取勝：騰訊處50天線之上
李聲揚：價格保證背後：京東如何壓成本？
李聲揚：價格保證背後：京東如何壓成本？
蔡金強：驚濤駭浪 胡佛時代再現
蔡金強：驚濤駭浪 胡佛時代再現
艾雲豪：私募押注單車廠失敗啟示
艾雲豪：私募押注單車廠失敗啟示
李順威：跌市隨價格改變 盤路亦然
李順威：跌市隨價格改變 盤路亦然
劉思明：低吸科技股要有耐性
劉思明：低吸科技股要有耐性
瑞銀亞洲：憧憬升勢重現 小米牛56418
瑞銀亞洲：憧憬升勢重現 小米牛56418
摩根大通亞洲：看好新投資 騰訊購14011
摩根大通亞洲：看好新投資 騰訊購14011
周顯：利用升職消滅貪腐
周顯：利用升職消滅貪腐
王弼：美股又跌過 是時候加注嗎？
王弼：美股又跌過 是時候加注嗎？
曾淵滄：建滔系孖寶變身高息股
曾淵滄：建滔系孖寶變身高息股
湯文亮：在商言商是有條件的
湯文亮：在商言商是有條件的
陳永傑：減印花稅的威力
陳永傑：減印花稅的威力
廖偉強：北水南下 經濟股樓全面受惠
廖偉強：北水南下 經濟股樓全面受惠
布少明：「減辣」滿月 樓市「春意濃」
布少明：「減辣」滿月 樓市「春意濃」
王品弟：中小型樓續看俏
王品弟：中小型樓續看俏
10焦點盤擬次季推 SIERRA SEA將出擊 涉近8700伙 分析：樓價望回穩 一手成交料升三成
10焦點盤擬次季推 SIERRA SEA將出擊 涉近8700伙 分析：樓價望回穩 一手成交料升三成
21 BORRETT ROAD 4房售1.27億 呎價6萬
21 BORRETT ROAD 4房售1.27億 呎價6萬
一手首季沽4385伙 按年挫一成
一手首季沽4385伙 按年挫一成
緹山洋房1.38億易手 帳面蝕近兩成
緹山洋房1.38億易手 帳面蝕近兩成
朗8開放式戶租1.03萬
朗8開放式戶租1.03萬
YOHO WEST PARKSIDE近天榮站享地利
YOHO WEST PARKSIDE近天榮站享地利
朗城滙睇樓量增 1房呎售1.48萬
朗城滙睇樓量增 1房呎售1.48萬
eMPF六大迷思要認清
eMPF六大迷思要認清