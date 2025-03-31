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經濟

財政部央企5200億注4內銀 發A股形式增核心一級資本 相隔15年再有注資

【明報專訊】中行（3988）、建行（0939）、交行（3328）及郵儲銀行（1658）4間內銀昨同日發出通告，向以財政部為首的特定對象增發A股，發行股數均不超過各內銀發行前總股本的三成，總募資金額不超過5200億元（人民幣，下同）（見表），以補充各行的核心一級資本，為相隔15年以來，再有國有資本注資內銀行動。

明報記者 江陵凱

是次各內銀發行股份均需取得A股及H股股東通過，另所有發行股份設有限售期，為取得股權起計5年。4家內銀均指出，集資金額將用於增加核心一級資本、提升資本充足水平、提高抵禦風險的能力及市場競爭力。本月初總理李強於政府工作報告便提到，擬發行特別國債5000億元，支持國營大型商業銀行補充資本。

中行籌1650億最多 郵儲行集1300億

是次注資計劃當中，以中行集資規模最大，達1650億元，其次為郵儲行的1300億元。另外，中行、建行的增發對象只有財政部，惟郵儲行及交行的增發對象亦包括財政部以外的央企集團。其中郵儲行擬向財政部、中移動集團及中國船舶集團，以每股6.32元發行約205.7億A股，發行價較上周五A股收市價5.2元溢價21.5%，為是次四行中溢價最高。按計劃，財政部擬認購1175.8億元、中移動擬認購78.54億元，另中國船舶擬認購45.66億元。注資一旦落實，財政部將持有郵儲行總股本的15.54%，中國郵政集團持股比率由原先的62.78%，被攤薄至52%。

至於交行則向財政部、中國煙草及雙維投資，以每股8.71元發行約137.77億A股，發行價較A股上周五收市價7.36元溢價18.3%。當中財政部擬認購1124.2億元，中國煙草及雙維投資則分別認購約45.8億元及30億元。值得留意的是，財政部原已持有交行佔總股本23.88%的持股，經是次增持後，財政部持股比例增至34.8%，將成為交行控股股東，由於持股逾三成觸發要約收購義務，惟通告指出，財政部承諾發行後5年內不轉移是次發行股份，以及經交行股東大會同意後，財政部將符合《上市公司收購管理辦法》可豁免提出要約。另外，交易完成後，原持有交行19.04%權益的香港上海匯豐銀行，持股將被攤薄至16.06%。

匯豐在交行持股被攤薄至16%

至於交易完成後，財政部於中行持股將由零增至8.48%；而國務院所授權投資的匯金公司，於中行的持股比率將由原先的64.13%，攤薄至58.69%；而匯金於建行的持股比重將攤薄至57.14%，仍為建行控股股東，不會導致建行控制權發生變化。

去年9月，金融監督管理總局局長李雲澤曾表示，以鞏固提升大型商業銀行穩健經營發展能力，更好發揮服務實體經濟的主力作用，經研究，國家計劃對6家大型商業銀行增加核心一級資本，將按照「統籌推進，分期分批、一行一策」的思路，有序實施。而是次注資未包括工行（1398）及農行（1288），未清楚未來兩行會否有同樣行動。而目前財政部於工行及農行分別持股31.14%及35.29%。

相關字詞﹕財政部 注資 郵儲銀行 交行 建行 中行 核心一級資本比率 核心一級資本

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