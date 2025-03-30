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特朗普家族幣圈頻出手 被批利益衝突

【明報專訊】美國總統特朗普曾揚言要令美國成為「世界加密貨幣之都」，一邊表示支持加密貨幣，一邊其家族進軍加密貨幣市場。特朗普家族去年成立DeFi項目WLFI，聲稱已集資逾5億美元，最近推出穩定幣「USD1」，Trump Media亦與Crypto.com宣布合作推ETF產品，而本年初特朗普夫婦推出兩款迷因幣，掀起市場炒風。上述項目引起外界連番質疑，有外媒估計相關迷因幣或有近1億美元交易費用流入特朗普系公司，亦有專家批評，特朗普已違反道德規範。

明報記者 鄭智文

綜合報道：《華爾街日報》、彭博、MarketWatch、英國廣播電台、國際財經時報、Axios、路透社

特朗普曾聲稱要將比特幣納入國家戰略儲備，刺激比特幣去年底曾升穿10萬美元，惟據其本月初簽署的行政命令，指定戰略儲備只會來自政府充公所得的加密貨幣，令市場失望。白宮加密貨幣主管David Sacks在社交媒體補充，戰略儲備還包括以太幣、XRP（瑞波幣）、SOL、ADA。

雖然其他加密貨幣期望落空，特朗普家族似乎仍對市場非常樂觀。去年特朗普當選總統前兩個月，特朗普家族已成立WLFI，並將該實體宣傳為去中心化金融（DeFi）項目，旨在配對加密貨幣投資者，以便互相借貸和交易。據WLFI網站，WLFI母公司WLF Holdco由DT Marks DEFI持股約六成，而DT Marks DEFI與特朗普本人及部分家族成員有聯繫。

家族旗下公司最近推穩定幣

早前WLFI稱，已透過出售名為「WLFI」的代幣，從國內外逾8.5萬名投資者集資5.5億美元，包括WLFI最大投資者的波場創辦人孫宇晨。WLFI上周再宣布將推出穩定幣「USD1」，由美國國債、美元和其他現金等價物全額支持，會於幣安（Binance）創建的以太坊區塊鏈發行。

WLFI選擇由以太坊區塊鏈發行USD1，引起外界對特朗普與幣安之間聯繫的聯想。前朝拜登政府對比特幣等一眾加密貨幣施加限制，如去年否決了容許銀行等機構託管加密資產的議案，阻止加密貨幣進入主流社會。幣安創辦人趙長鵬亦於2023年承認涉嫌洗錢而入獄4個月，幣安被罰43.7億美元。《華爾街日報》曾稱，幣安正爭取與特朗普家族建立更緊密聯繫，又稱特朗普家族已派代表談判向幣安子公司入股。後來幣安否認消息，但認為在特朗普領導下，幣安處於顯著友好的政治環境中，公司從這種轉變中受益。

持有特朗普社交平台Truth Social的Trump Media（美：DJT）上周一公布協議，要與Crypto.com合作推出一系列交易所買賣基金（ETF）及相關產品，消息刺激Trump Media股價盤後反彈約9%。Trump Media稱，相關ETF產品主打「美國製造」，會於今年內推出，視乎監管批核情况而定。特朗普為Trump Media主要股東，該公司市值約46億美元，去年虧損錄4億美元。

除WLFI及ETF外，美國總統夫婦今年1月各自推出兩人命名的迷因幣。代幣本身不含價值，據CoinMarketCap數據，特朗普幣（$TRUMP）於1月17日發行，價值一夕間暴漲逾6倍，最高曾見73.94美元，惟自2月起只值約十多美元。外媒Axios綜合數據，特朗普手上所持特朗普幣曾總值約566億美元，一度佔身家近九成。第一夫人梅拉尼婭推出梅拉尼婭幣（$MELANIA），曾飈高至少六成至13.69美元，現已跌至不足1美元。據特朗普幣網站顯示，最初只有2億枚特朗普幣發行，料未來3年將增至10億枚。

然而，特朗普家族的加密貨幣大計屢受質疑，一來未知相關代幣會否有收益落入該家族手中。路透社委託加密貨幣數據公司分析區塊鏈帳目，估計特朗普幣發行日至1月30日兩周內產生的交易費用，介乎8600萬至1億美元。路透社稱，特朗普幣背後其中一間公司名為CIC Digital，由特朗普擁有。據特朗普幣網站稱，CIC Digital將收取該代幣交易活動所衍生的交易收益，惟路透社未能確定當中收益會否落入特朗普手中。

特朗普曾承諾，上任後會將資產存入由子女管理的信託。代表特朗普集團的特朗普次子Eric Trump就交易費用向路透社婉轉回應，稱他對他們正在加密貨幣界成就的事而感自豪，又指特朗普幣目前是全球最炙手可熱的數碼迷因。

學者：特朗普監管自己業務 有道德憂慮

二來特朗普貴為美國總統，被質疑代幣收益與其職位有利益衝突。哥倫比亞大學法律教授Richard Briffault批評，特朗普有權力去監管自己的業務，當中有道德憂慮。道德監督組織競選法律中心資深道德總監Kedric Payne補充，近期記憶中未曾有過總統會簽署直接影響自己財務利益的立法文件，「這明顯違反了道德規範。」

馬凱特大學（Marquette University）金融系名譽副教授David Krause認為WLFI本身與DeFi原意相去甚遠。他於去年底撰文指出，許多DeFi平台把收益重投生態發展，但據報75%收益以費用之名歸予特朗普家庭，與標準做法不符。他補充，該項目管治架構加深外界憂慮，其中大部分擁有權集中在創辦團隊，包括與DT Marks DEFI，這種情况令決策權歸屬內部人士，有損去中心化。

本來美國國會正嘗試建立監管框架，規管穩定幣發行者，列明有關儲備金及客戶保障的規則。美國投行TD Cowen分析師Jaret Seiberg認為，特朗普家族踏足穩定幣，或使國會前功盡廢。他指出，民主黨人現在或會施壓，以加強投資者保障，並質疑美國證交會身為穩定幣的主要監管機構，是否值得信任。

業界質疑證交會監管穩定幣是否值得信任

美國證交會今年2月就迷因幣發官方聲明，認為「迷因幣本身不是一種證券」。證交會援引美國《證券法》及1934年《證券交易法》，指迷因幣並不產生收益或轉讓企業的未來收入、利潤或資產的權利，故不屬「證券」定義下的常見金融工具。證交會認為，人們通常購買迷因幣作娛樂、社交、文化目的之用，當中價值主要由市場需求和投機所致，「在這方面，迷因幣類似收藏品。」號稱「幣圈頭號敵人」的證交會前主席Gary Gensler在特朗普去年11月勝出大選後不久提出呈辭，並在特朗普就職當日離職。

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