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經濟

馬斯克旗下xAI收購X 交易作價450億美元

【明報專訊】馬斯克昨日公布，旗下人工智能（AI）公司xAI已以全數利用股份交易方式，收購同由他控制、前稱Twitter的社交媒體平台X，交易作價450億美元，與馬斯克在2022年底私有化Twitter的440億美元作價相若。收購X後，馬斯克指xAI市值為800億美元，即較xAI去年12月C輪融資時的逾400億美元估值升約1倍，更較去年5月B輪融資時的240億美元估值上升2.3倍。

馬斯克：xAI市值800億美元

馬斯克在X發文表示，扣除X的120億美元負債後，單計X的估值為330億美元。他指X有6億個活躍用戶，過去兩年已轉型為全球最具效率的公司之一，為未來的可擴展增長奠定了基礎。過去兩間公司已有合作，通過收購後將進一步融合兩者數據、模型、算力及人才，結合xAI的人工智能能力，與X的影響力，將釋放巨大潛力。

分析：交易為Grok提供獨特優勢

市場認為交易有利於整合系統，以及擁有資訊，為xAI旗下人工智能聊天機械人Grok提供獨特的優勢。同時投資X與xAI的Deepwater資產管理合伙人Gene Munster認為，交易相當合理，因為xAI有大腦，而X有分銷能力。在人工智能競爭上，xAI可以擁有其他公司無法存取的專有資料，並為Grok提供大量訓練數據，並允許xAI控制甚至切斷有關資料流向其他公司，從而比OpenAI獲得更多的競爭優勢。

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