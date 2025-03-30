百度：蘿蔔快跑逾千無人駕駛汽車迪拜試行

【明報專訊】百度（9888）公布，旗下無人駕駛出行服務平台蘿蔔快跑，於過去兩天在阿聯酋達成兩項合作協議，包括與迪拜道路交通局合作，在迪拜市區開展無人駕駛測試和服務，計劃安排超過1000輛無人駕駛汽車參與。百度稱，是次為首次在中國以外地區，開展無人駕駛測試和服務，當地複雜的城區交通環境有助驗證其無人駕駛系統的穩定性和成熟度。
首次中國以外地區測試
另外，蘿蔔快跑昨天與阿聯酋自動駕駛出行公司Autogo達成戰略合作，以該行無人駕駛車輛、技術能力以及大規模車隊服務經驗，為Autogo提供全方位賦能，雙方會致力持續擴大車隊規模，發展成為阿布扎比規模最大的無人車隊。
百度稱，截至目前蘿蔔快跑已在內地提供超過1000萬次出行服務，累計安全行駛里程超過1.5億公里。去年11月，百度獲本港運輸署批出首個自動駕駛車輛先導牌照，可在機場區域內進行路面測試。
另外，蔚來（9866）董事長兼行政總裁李斌在內地電動車論壇，談及配股集資40億元時，表示市場反應較他預期更佳，「這次香港的閃電配售確實一天就做完了」，他指出，該行去年底現金儲備419億元（人民幣，下同），雖然訂立了在今年第四季達到盈利的目標，但之前數季仍在投入期，新車上市、換電網絡都需要資金投入，並指經營方面有很大壓力，需要提高效率和降本。
小鵬今年飛行車領域投入30億
小鵬汽車（9868）董事長兼行政總裁何小鵬表示，今年會在飛行汽車領域投入30億元，目前已累計投入超過100億元。該行正研發航程超過500公里的傾旋轉翼飛機，已開始在廣州建設工廠，希望可於2026年量產和交付，建成後年產達1萬輛。此外，商務部表示截至上周五（28日），年初以來內地汽車以舊換新補貼申請已超過176.9萬份，累計售出新能源乘用車逾205萬輛，按年增長約34%。