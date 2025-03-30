百度：蘿蔔快跑逾千無人駕駛汽車迪拜試行

首次中國以外地區測試

另外，蘿蔔快跑昨天與阿聯酋自動駕駛出行公司Autogo達成戰略合作，以該行無人駕駛車輛、技術能力以及大規模車隊服務經驗，為Autogo提供全方位賦能，雙方會致力持續擴大車隊規模，發展成為阿布扎比規模最大的無人車隊。

百度稱，截至目前蘿蔔快跑已在內地提供超過1000萬次出行服務，累計安全行駛里程超過1.5億公里。去年11月，百度獲本港運輸署批出首個自動駕駛車輛先導牌照，可在機場區域內進行路面測試。

另外，蔚來（9866）董事長兼行政總裁李斌在內地電動車論壇，談及配股集資40億元時，表示市場反應較他預期更佳，「這次香港的閃電配售確實一天就做完了」，他指出，該行去年底現金儲備419億元（人民幣，下同），雖然訂立了在今年第四季達到盈利的目標，但之前數季仍在投入期，新車上市、換電網絡都需要資金投入，並指經營方面有很大壓力，需要提高效率和降本。

小鵬今年飛行車領域投入30億

小鵬汽車（9868）董事長兼行政總裁何小鵬表示，今年會在飛行汽車領域投入30億元，目前已累計投入超過100億元。該行正研發航程超過500公里的傾旋轉翼飛機，已開始在廣州建設工廠，希望可於2026年量產和交付，建成後年產達1萬輛。此外，商務部表示截至上周五（28日），年初以來內地汽車以舊換新補貼申請已超過176.9萬份，累計售出新能源乘用車逾205萬輛，按年增長約34%。