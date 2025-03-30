特朗普：很快向進口藥品徵關稅

三藩市儲聯行長：減息兩次信心減

美國提高關稅或影響通脹降溫進程，亞特蘭大聯儲銀行行長Raphael Bostic上周一曾表示，通脹將非常不穩定，今年可能只會減息一次，少於聯儲局今季利率點陣圖預期的兩次。

三藩市聯儲銀行行長Mary Daly上周五表示，今年兩次降息是仍然合理的預測，不過近期通脹降溫進程停滯，令她對減息兩次的信心有所減少，現時勞動市場穩健、經濟仍在增長，當局有空間了解最終關稅方案的範圍、規模和時間，並評估對經濟的整體影響。

波士頓聯儲銀行行長Susan Collins認為，關稅似乎至少在短期內「不可避免地」推高通脹，即使通脹降溫進程持續，但時間或會較預期為遲，因此更長時間內保持利率穩定或是適宜之舉。雖然關稅驅動的通脹可能持續時間較短，但帶來的通脹壓力的持續時間可能會更長，具體取決於事態發展。

彭博經濟研究指出，美國周三起對進口汽車徵收25%關稅，或導致美國個人消費支出價格上升0.1個百分點，同時降低GDP增長0.2個百分點。2月消費者信心數據惡化，該行認為將對未來消費增長帶來壓力，聯儲局現時維持利率不變，今年下半年當局或有需要以更快地和更大幅度地減息。