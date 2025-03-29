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2025年3月29日星期六
睇樓手冊
私宅去年5.8萬伙空置 18年新高 業界料落成量未來兩年將回落 或支持樓價
333萬呎商廈今年落成 按年升逾倍
CCL按周彈0.31% 首季跌1.69%
美聯去年虧轉盈3.2億 不派息
上然2期今首輪開售 一周收8380票 超購64倍
建行多賺0.9% 手續費佣金收入跌9% 今年淨息差收窄壓力料少於去年
農行純利升4.7%高預期 料今年續有挑戰
工行盈利升0.5%增派息 全年淨息差跌
路透：長和擬分拆環球電訊資產赴英上市
港股跌152點 匯豐上調年底目標至25830點
李寧少賺6%遜預期 末期息增12% 今年收入料持平 淨利潤率錄高單位數
MPF全自由行擬新舊僱員分階段實施
龍湖核心純利跌39% 料樓市下降空間有限
永旺去年蝕3.4億 預告今年難扭虧
Manus母企據報39億估值融資
華車企佔歐電動車註冊6.9% 兩年低
騰訊擬97億入股遊戲商Ubisoft附屬
美核心PCE物價升2.8% 高預期 長遠通脹預期32年高 道指曾跌逾500點
歐擬打擊美服務貿易 星鏈等科企或成目標
航運商ACL：倘向華製貨船徵費 或退出美市場
老闆李寧惜字如金 快步離開「放甩」記者
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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私宅去年5.8萬伙空置 18年新高 業界料落成量未來兩年將回落 或支持樓價
333萬呎商廈今年落成 按年升逾倍
CCL按周彈0.31% 首季跌1.69%
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