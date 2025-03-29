歐擬打擊美服務貿易 星鏈等科企或成目標

報復美向進口車加徵關稅

歐盟此前已針對美方的鋼鋁關稅措施，為價值260億歐元的美國貨品訂定潛在的額外關稅措施。不過，歐洲外交官員稱，面對特朗普政府擴大關稅規模，歐盟需考慮動用更具威脅的貿易手段。根據歐盟的執法規章，歐盟有廣泛權力，可暫停企業的知識產權保護，又或將企業排除在政府採購合約以外，例如禁止星鏈參與歐洲政府的合約競標。

歐洲外交官員指出，服務業是美國的軟肋。2023年，美國的服務業對歐盟有1090億歐元（約9164億港元）的貿易順差，而貨品貿易方面則有1570億歐元（約1.3萬億港元）的逆差。由於歐盟對美國的貨品出口遠超進口，這令歐盟難以向美國貨品實施同樣規模的關稅。歐盟方面也不想停止美國對歐洲的天然氣供應。

智庫組織歐洲國際政治經濟研究中心（ECIPE）指出，歐盟能夠針對的美國進口商品數量有限，否則會對經濟造成太大損害。如果不針對能源，打擊力度將會有限。倘針對美國的服務貿易，報復空間將會更大。這些打擊工具包括，限制美國銀行的活動、撤銷企業專利，又或阻止企業從軟件更新等賺取收入。

此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，特朗普本月早前召集美國多家主要車廠的CEO舉行電話會議，警告他們最好不要因為關稅而提高汽車價格，否則白宮會對此持負面看法。此警告令部分CEO感到不安，恐加價會面臨懲罰。目前尚未清楚特朗普政府打算採取什麼行動，對付廠商加價。汽車經銷商已儲備了兩至三個月的新車供應量，意味關稅的影響可能要至5月才開始顯現。

（綜合報道）

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