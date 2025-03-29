騰訊擬97億入股遊戲商Ubisoft附屬

持《刺客教條》等遊戲品牌

根據育碧新聞稿，是次該公司所獲資金將大幅減少其自身的合併淨債務狀况，增強其資產負債表等。

值得留意的是，育碧現於法國上市，市值約19.05億歐元。騰訊最新注資將育碧新分拆出的附屬公司估值抬升至40億歐元，若以育碧從2023年全年到2025年的平均銷售額計算，這一估值相當於育碧年銷售額的4倍。

事實上，騰訊已持育碧約一成股權，去年便已曾傳出騰訊與育碧創始人吉列莫特（Guillemot）家族討論私有化育碧的可能性，惟一直未有更多消息公布。騰訊近年大力拓展海外遊戲業務，主席馬化騰今年初曾指出，公司的海外遊戲業務比重已接近國內遊戲業務的一半，未來海外遊戲業務的增長潛力更大，公司也會加大投入。