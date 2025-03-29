Manus母企據報39億估值融資

蝴蝶效應科技為AI初創公司，其開發的Manus號稱「全球首款通用AI Agent」。上述報道指出，由於用戶數量急升，Manus伺服器容量受限、營運成本也隨之上升，因目前Manus使用Anthropic的Claude AI模型等工具，而每項任務平均須向Anthropic支付2美元，故是次融資至關重要。此外，報道稱融資所得也會用於擴大團隊規模、在東京開設辦事處等用途。

Manus於本月初發布，其中最多可同時運行兩項任務的ManusStarter月費由39美元起，可同時運行5個任務的ManusPro月費則由199美元起。其開發團隊曾稱該工具比起僅能提供想法的其他人工智能而言更能真正解決問題，例如能完成置業研究、股票分析等任務。但Manus發表時採邀請內測模式，邀請碼「一碼難求」，其價格更曾炒至10萬元人民幣，被質疑為「饑餓營銷」。