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經濟

龍湖核心純利跌39% 料樓市下降空間有限

【明報專訊】龍湖（0960）去年少賺近兩成至104.01億元（人民幣，下同），剔除投資物業及其他衍生金融工具公平值變動影響後，核心純利減少38.6%至69.7億元。派末期息0.1元，全年派0.32元，按年跌41.8%。

末期息0.1元 全年派息減42%

期內，收入按年跌29.5%至1274.75億元，當中開發物業減35.3%至1007.67億元，物業投資及資產管理則升4.5%至135.22億元。毛利率為16%，按年下降0.9個百分點。

集團管理層於業績會上預判樓市「下降空間非常有限」，雖然不同地區與板塊仍有分化，並依賴政策預期，但公司對銷售仍抱有機會。龍湖今年新盤供應量料達900多億元，其中新貨約600億至700億元。

集團強調，將「穩健性」置於首位，「堅守債務不展期不逾期」等原則。去年共拿下9幅地，主要位於北京、上海、杭州等高能級城市及核心板塊；今年首季再於上海、蘇州新增兩幅土地。在確保長債安全的前提下，擇機選擇新項目，彈性供貨。

有息負債減至1763億

首席財務官趙軼表示，去年集團有息負債較年初減少163億至1763億元，其中83%為銀行借款，融資成本降至4厘，平均合同借貸年期延長至10.27年。

另外，目前集團總借貸86.4%以人民幣計價，13.6%為外幣借款，並透過匯率掉期對冲匯兌風險。他稱，今年首季到期的國內信用債已全部償還，另外今年內3筆到期的公開債務中，年底到期的85億元銀團貸款將於第三季逐月償還，料年底經營性物業貸規模升至1000億元。至於2027年後到期的13億美元債，集團將視市場情况擇機回購。

相關字詞﹕業績 龍湖（960）

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