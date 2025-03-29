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經濟

MPF全自由行擬新舊僱員分階段實施

【明報專訊】積金局配合行政長官在《2024年施政報告》中提出「全自由行」，即讓僱員更有彈性將累積強積金（MPF）權益轉移至自選的強積金計劃，從而創造減費空間，針對新舊僱員提出兩項建議方案，由昨天開始公眾諮詢一個月，以了解公眾對實施強積金「全自由行」具體方案的意見。積金局行政總監鄭恩賜表示，建議中的「全自由行」落實後，計劃成員可自由調動的比例將由現時超過70%，提升至接近100%。

昨天開始公眾諮詢一個月

積金局建議方案包括在今年5月1日或之後入職的新聘僱員，可選擇每年一次將現職僱主強制性供款的強積金權益，從僱主參與強積金計劃的供款帳戶，全數轉移至僱員自選強積金計劃的個人帳戶，方案與現時僱員自選安排（俗稱強積金「半自由行」）的設計相同。

每年可轉移僱主供款一次

至於5月1日前入職的現職僱員，考慮到僱主強積金供款權益仍有機會根據僱傭條例用作「對冲」5月1日前服務年資的遣散費或長期服務金，建議在強積金計劃下新設「僱主強制性供款專項帳戶」，讓現有僱員同樣可以選擇每年一次將僱主強積金供款權益，從僱主參與的強積金計劃下的供款帳戶，全數轉移至僱員自選強積金計劃下的專項帳戶。

積金局認為，此方案為現有僱員提供合適的「全自由行」轉移選擇的同時，亦能夠符合僱主「對冲」5月1日前服務年資的遣散費或長期服務金的運作需要。

由於兩個方案分別涉及不同程度的法例修訂和系統配套工作，當中適用於現有僱員的方案可能需要較長籌備時間。為盡快實施「全自由行」，諮詢文件認為亦可考慮分階段實施「全自由行」方案。

相關字詞﹕僱主 全自由行 積金局

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