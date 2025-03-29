李寧少賺6%遜預期 末期息增12% 今年收入料持平 淨利潤率錄高單位數

李寧昨日開市前公布全年業績，股價早段曾逆市上升最多6.67%，曾高見18.24港元，其後回吐，收市報17.16港元，微升0.35%，成交12.14億港元。

集團期內收入按年升3.9%至286.75億元，高於預期的281.4億元；EBITDA錄得63.79億元，按年增3.6%。毛利按年提高6%至141.56億元，整體毛利率按年增加1個百分點至49.4%。

今年跑步產品料增長空間較大

按產品種類劃分，鞋類收入143億元，按年增6.8%；服裝收入120.5億元，按年減2.9%；器材及配件收入按年上升29.3%至23.3億元。執行董事及聯席行政總裁錢煒表示，今年公司仍然會保持穩健的經營目標，但重申「穩健」並不等同於「保守」，會做到「該攻就攻，該守就守，該控就控」。

錢煒舉例指出，跑步品類為公司優勢系列之一，受益於公司主動擴展市場份額，去年跑步產品零售流水按年升25%。他又預計今年跑步產品將繼續有較大增長空間。

中高端銷售受壓 稱不代表需鬥低價

錢煒指出，雖然外部市場環境不確定，但集團對中國體育用品賽道未來前景積極樂觀，會不斷加大對運動資源的投入，帶動消費者對李寧品牌認知度提升。

此外，雖然中高端品牌銷售因消費疲軟而受壓，但不代表各大品牌都需要比併低價。他續指出，公司作為專業運動品牌，不會為了做大規模而犧牲專業屬性和利潤空間。

期內集團平均存貨周轉期按年增加1日至64日，錢煒形容庫存周轉保持在健康水平，又表示公司已建立全方位系統化庫存管理機制，並已於去年底制定至今年年終的庫存目標。未來會因應公司流水需求，動態調整庫存管理水平。

明報記者