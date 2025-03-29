港股跌152點 匯豐上調年底目標至25830點

不過，繼大摩及摩通唱好後，匯豐環球研究將恒指今年底目標由23,870點調高8.2%，至25,830點，並維持香港、中國及印尼股市「增持」評級不變。

北水淨流入82億 增99%

大市成交金額較周四減少4%，至2296億元。北水淨流入82.42億元，較周四則增加98.96%，令本月累計流入1573.68億元，按月增加3%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高。全周計，港股則連跌3周，當中恒指跌1.1%、科指跌2.3%，而國指跌1.5%。

蔚來抽水跌7% 理想小鵬同捱沽

蔚來繼小米（1810）及比亞迪（1211）後，以折讓9.5%發行新股，股價曾跌穿30元，低見29.9元，收報30.25元，跌2.3元或7%。市場憂慮其他汽車股加入抽水，理想汽車（2015）跌3.49%，小鵬汽車（9868）跌2.3%，廣汽集團（2238）及華晨中國（1114）均跌逾1.8%。

重磅科網股個別發展，中芯國際（0981）業績公布後跌4.66%，成第二大跌幅藍籌，連同美團（3690）跌1.7%，加上小米跌1.26%，並連跌兩日，3股已拖累恒指跌約60點。阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）分別逆市升0.69%和0.09%。

匯豐繼1月後，發出最新報告，再度上調恒指今年底目標外，亦把國指目標調高9.3%，至9620點，潛在升幅11.78%；富時中國指數目標由27,990點，調高3%，至28,830點。報告認為，市場出現新機會，如人工智能帶動中國股市上升，並透過企業盈利提升支持，由於市場預測企業盈利增長10%屬溫和，或為股市向上帶來驚喜，而這種趨勢正蔓延至港股。

分析：資金仍積極覓機會

第一上海首席策略師葉尚志指出，港股自2月開始的升勢已累積相當漲幅，故仍處短期休整，隨着業績高峰期過去及第一季季結即將到來，資金重新調配令股份出現不同表現。而大市成交量有2296億元，反映資金仍在繼續積極尋找機會。