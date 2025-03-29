明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港股跌152點 匯豐上調年底目標至25830點

【明報專訊】關稅問題拖累美股下跌、金價創新高，亞洲股市跟隨下跌，而緬甸中部發生大地震，泰國證交所暫停交易，削弱港股投資情緒。港股在期指結算日在約521點波幅上落，尾市跌幅收窄至152點或0.65%，收報23,426點。國指收報8606點，跌0.82%；科指收報5506點，跌1.48%。蔚來（9866）加入抽水行列集資40億元，拖累汽車股續弱。

不過，繼大摩及摩通唱好後，匯豐環球研究將恒指今年底目標由23,870點調高8.2%，至25,830點，並維持香港、中國及印尼股市「增持」評級不變。

北水淨流入82億 增99%

大市成交金額較周四減少4%，至2296億元。北水淨流入82.42億元，較周四則增加98.96%，令本月累計流入1573.68億元，按月增加3%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高。全周計，港股則連跌3周，當中恒指跌1.1%、科指跌2.3%，而國指跌1.5%。

蔚來抽水跌7% 理想小鵬同捱沽

蔚來繼小米（1810）及比亞迪（1211）後，以折讓9.5%發行新股，股價曾跌穿30元，低見29.9元，收報30.25元，跌2.3元或7%。市場憂慮其他汽車股加入抽水，理想汽車（2015）跌3.49%，小鵬汽車（9868）跌2.3%，廣汽集團（2238）及華晨中國（1114）均跌逾1.8%。

重磅科網股個別發展，中芯國際（0981）業績公布後跌4.66%，成第二大跌幅藍籌，連同美團（3690）跌1.7%，加上小米跌1.26%，並連跌兩日，3股已拖累恒指跌約60點。阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）分別逆市升0.69%和0.09%。

匯豐繼1月後，發出最新報告，再度上調恒指今年底目標外，亦把國指目標調高9.3%，至9620點，潛在升幅11.78%；富時中國指數目標由27,990點，調高3%，至28,830點。報告認為，市場出現新機會，如人工智能帶動中國股市上升，並透過企業盈利提升支持，由於市場預測企業盈利增長10%屬溫和，或為股市向上帶來驚喜，而這種趨勢正蔓延至港股。

分析：資金仍積極覓機會

第一上海首席策略師葉尚志指出，港股自2月開始的升勢已累積相當漲幅，故仍處短期休整，隨着業績高峰期過去及第一季季結即將到來，資金重新調配令股份出現不同表現。而大市成交量有2296億元，反映資金仍在繼續積極尋找機會。

相關字詞﹕理想汽車 小鵬汽車 蔚來

上 / 下一篇新聞