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經濟
香港地產

上然2期今首輪開售 一周收8380票 超購64倍

【明報專訊】新界焦點盤，萬科香港旗下大埔馬窩上然2期，今天首輪發價單開賣128伙，昨截止認購登記，過去7日共收8380張票，超額認購64倍。另新世界（0017）日前連錄9宗撻大訂的西貢清水灣傲瀧，昨新售出3伙，包括兩伙撻大訂單位，成交價較約5年前低46%。

傲瀧3伙撻訂重售 成交價低5年前46%

傲瀧新售出單位，包括第2座6樓B室，實用1834方呎4房戶，成交價逾2646萬元、實呎1.44萬元，較2020年1月原成交價逾4936萬元，低約46%；另第1座地下D室，實用423方呎1房戶，成交價563萬元、實呎1.33萬元，較2019年10月原成交價逾1054萬元，同樣低46%。此外，第1座7樓A室，實用1920呎4房連天台特色戶，成交價逾5053萬元、實呎2.63萬元；新世界日前修訂價單，將此單位定價調減五成。

新地（0016）南昌站匯璽，售出星鑽匯6樓實用1663方呎A室、3房雙套戶，成交價3858萬元、實呎2.31萬元。上述單位曾遭撻訂兩次，先於2019年9月以3848.08萬元售出，但買家於2022年6月撻訂；2023年5月以4000萬元再售出，惟買家同年9月撻訂。換言之，是次新成交價，約重回5年半前價位。

[香港地產]

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