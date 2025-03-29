CCL按周彈0.31% 首季跌1.69%

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL連跌兩周後單周回穩，惟仍較去年9月首次減息前135.86點低位跌0.4%，今年首季CCL暫時累跌1.69%，較2021年8月的191.34點歷史高位跌29.28%，較去年3月「撤辣」前低位143.02點跌5.39%。楊又表示，本周CCL雖然回升，但指數仍為448周、即逾8年半次低，料短期CCL反覆尋底，次季CCL或可見底。

另外，市場錄得不少名人及資深投資者沽貨離場個案。市場消息稱，邵氏基金持有逾40年的中半山愛都大廈1座高層A室，實用2888方呎，4房雙套連工人套房及多用途室間隔，以7800萬元沽出，實呎約2.7萬元。邵氏基金早於1983年10月以423.4萬元連車位一手購入，帳面升7376.6萬元或逾17倍。

邵氏基金7800萬再沽愛都4房戶

事實上，邵氏基金去年12月亦以7800萬沽出愛都大廈1座高層B室，同為4房雙套連工人套房及多用途室間隔，即邵氏基金於近3個內沽出愛都大廈兩伙，共套現約1.56億元。

此外，資料顯示，由塑膠大王丁炳星的家族成員丁同心持有的啟德MONACO第2A座中層A室、3房1套間隔，實用762方呎，新近以1688萬元沽出，實呎22,152元。丁同心2021年1月以約1860.7萬元購入該單位，持貨約4年，帳面蝕約172.7萬元或9%，連使費料實蝕約259萬元或14%。

塑膠大王家族1688萬沽MONACO三房戶

至於近期積極減磅的資深投資者翁文通，他或相關人士持有的灣仔嘉薈軒高層05室，實用408方呎、1房間隔，新近以650萬元易手，實呎15,931元。翁文通等人早於2006年以443.6萬元一手購入，持貨約19年，帳面獲利206萬元或47%。

[香港地產]