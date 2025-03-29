私宅去年5.8萬伙空置 18年新高 業界料落成量未來兩年將回落 或支持樓價

明報記者 甘潔瑩

在57,900伙空置單位中，約14,260伙於佔用許可證發出後，尚未獲發滿意紙或轉讓同意書，此類單位大部分均來自新盤，而截至去年底私宅空置率約4.5%，較2023年4.1%增0.4個百分點，並為2010年錄得4.7%後新高。事實上，自2019年空置率3.7%後，私宅空置率一直處於4%以上水平。

去年空置率4.5% 14年新高

該報告亦顯示，去年本港私宅落成量24,260伙，較2023年13,850伙，按年升75%，是2004年26,036伙落成後近20年新高，按地區計九龍城（包括啟德）為主要供應地區，共7895伙或約33%，預計今年私樓落成量將按年跌14%至約20,860伙，而明年則會進一步下跌至20,100伙或3.6%，但由2024年至2026年計仍然連續三年每年落成量逾2萬伙高水平。今年落成私宅中，九龍城區（包括啟德）亦佔最多，共5485伙，佔約26%。

今年逾2萬伙落成 啟德佔26%

值得一提，該署就今年起，私宅落成量包括港人首置項目下，預計落成的資助出售房屋。換言之，私宅供應量或或較預測數字少，不排除低於2萬伙。差估署又指出，所有需求管理措施於去年首季撤銷，為住宅銷售市場注入短暫動力；然而在外圍經濟前景不明朗和資金流動性收緊下，市場氣氛審慎，住宅售價及後將重拾跌勢。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，過去兩年發展商吸納的地皮顯著減少，加上放慢建屋步伐，預計未來兩至三年私樓落成量將會進一步下跌；若新盤庫存同時持續減少，或對樓價有一定支持作用，不過曾亦強調，樓價不能單看一、兩年的私樓落成量，畢竟主要仍視乎經濟能否好轉。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮則指出，過去數年樓市表現緩慢，加上高息環境令置業意欲較低，惟隨着今年經濟回穩，息率下降，以及股市做好下，市民入市信心逐漸恢復，料未來一兩年空置率將逐步下降。陳又認為，落成量高峰期料已過，未來兩年可望緩慢回落，而政府積極推出人才引進計劃，市場上對住宅需求增加，將有利私宅後市發展。

[香港地產]