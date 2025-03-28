新世界本月4項目動工 共涉2500伙

柏蔚森皇都售樓共套約74億

除了已開售的北角皇都及啟德跑道區柏蔚森外，新世界今年亦部署推售黄竹坑港島南岸第5期，以及九龍城衙前塱道項目，涉約1000伙。另該集團亦指出，截至今年3月24日，柏蔚森自去年7月至今，共沽約540伙，套現近40億元；而皇都自今年初開售至今累售300伙，套現逾33.7億元。

內地業務方面，廣州新盤廣粵觀邸開售後，已達20億元人民幣銷售；北京新世界．麗樽項目也全數售罄；瀋陽悅景．新世界加推單位應市，7天銷售逾2億元人民幣；鞍山新世界．鉑鑄|悅璽亦加推。至於杭州新世界城市藝術中心的住宅「江明月朗園」，已於去年底交付。

商業物業方面，北京新景寫字樓、寧波新世界寫字樓已順利售出，廣州嶺南新世界、瀋陽新世界等項目的商業部分展開銷售。杭州新世界城市藝術中心的寫字樓及商業街預計今年底落成，另「FRONT TOWER壹山」亦已推售，而深圳K11 ECOAST於下月28日開幕。