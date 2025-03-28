金價再創歷史新高 高盛料見3300美元

美關稅降日本5月加息概率

市場分析亦稱，美國加徵汽車關稅，將大幅降低日本央行在下次5月會議加息的概率。伊藤忠綜合研究所指出，雖然汽車關稅大概不會令經濟偏離逐步復蘇之路，卻可能會加劇經濟下行的風險，日本央行須仔細研究關稅對經濟的影響，不可能在5月會議前完成研究。面對通脹持續高企，日本央行正尋找合適的加息時機。彭博社上月的調查顯示，約50%經濟學家預期該央行最早在5月1日的會議宣布加息。

不過新關稅將對作為日本經濟支柱的汽車行業造成壓力。根據日本汽車工業協會的數據，包括材料供應商在內的汽車相關企業，在日本僱傭558萬員工，佔日本勞動力的8.3%。日圓兌每美元昨跌至151，是逾1個月低位；每百日圓兌港元跌至5.18算。

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos有份撰寫的文章指出，對於美國總統特朗普揚言已開啟的「黃金時代」，美國商界在過去一個月由「亢奮」變成「憂慮」。回顧2月19日，標普500指數創下歷史新高。但隨着特朗普與多個主要貿易伙伴展開斷斷續續的關稅戰，大市升幅化為烏有。受反覆無常的貿易政策拖累，標普500指數市值已由高位蒸發4萬億美元，對AI投資熱的樂觀情緒消退，再加上對物價上漲及經濟增長放緩的擔憂，消費者信心下降。諮商會3月的消費者信心指數跌至2021年1月以來低位。

（綜合報道）

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