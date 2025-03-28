Tesla或成美汽車關稅少數贏家 通用福士韓國現代成本勢飈

在美國的關稅措施不斷升級之際，特朗普警告歐盟和加拿大不要報復，倘損害美國的利益，未來關稅將遠高於現有計劃。美股三大指數昨開市續跌，通用汽車挫8%，Stellantis（美：STLA）跌逾3%，而Tesla升2%。歐洲車廠股價普遍下滑。不過由於美國第四季GDP終值，按季折合成年率上修至增長2.4%，略高於預期，三大指數在開市後不久轉升。

依賴進口車品牌面臨最大壓力

研究機構CFRA Research稱，Tesla在美國本土生產，新關稅對其影響「最小」。嚴重依賴進口車的外資品牌將面臨最大壓力。現代汽車可能是最受打擊車企之一。雖然現代及其附屬公司起亞（Kia），在亞拉巴馬州及佐治亞州設有廠房，並於本周宣布價值210億美元美國業務擴張計劃，但該公司去年向美國進口逾100萬輛汽車，佔其在美國銷量的六成以上。

SK證券指出，汽車關稅在4月2日生效後，現代和起亞每年可能要向美國支付高達70億美元的關稅，相當於兩家車廠去年接近四成的營業利潤。至於全球最大汽車製造商豐田，其雖然在肯塔基州、印第安納州、密西西比州及得州設有組裝廠，並在西弗吉亞州和亞拉巴馬州設引擎廠，其在美國銷售的汽車，五成也依賴進口。

其他美國主要車廠也銷售大量進口車，例如通用汽車從墨西哥和加拿大進口部分雪佛蘭Silverado農夫車，並從韓國進口雪佛蘭Trax緊湊型SUV等。Stellantis也在墨西哥、加拿大及意大利生產部分車型。即使是主要在美國生產的福特汽車（美：F），也在墨西哥生產小型農夫車及Mustang Mach-E電動車等。

相比下，Tesla本周才在X發帖標榜自己的電動車是「最美國製造的汽車」（most American-made cars）。但馬斯克周三也在X回應Tesla「並非毫髮無損」，關稅對其車廠「影響仍顯著」。Tesla及其他車廠往往從墨西哥、加拿大、中國等地採購零件。

特朗普：關稅有利在美設廠企業

當記者向特朗普問及新關稅是否對Tesla有利，特朗普表示，這些關稅可能「對企業無害，也可能有利」。他說，Tesla在得州和加州設有組裝廠，「任何在美國設有工廠的企業，對他們來說關稅都是有利的」。他又否認曾與其顧問馬斯克商討汽車關稅問題，指這樣會造成利益衝突。不過特朗普本月初才將白宮南草坪改造成臨時的Tesla展廳，並透露購買了一輛Tesla，以示對馬斯克的支持。

據最新發布2025胡潤全球富豪榜，馬斯克以3.07萬億元人民幣財富，5年內第4次成全球首富。特朗普則成史上最富有美國總統，財富一年內幾乎增兩倍至525億元人民幣，躋身胡潤全球富豪榜前500位。

（綜合報道）

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