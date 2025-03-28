郵儲行多賺0.2% 淨息差收窄至1.87厘 利息淨收入升1.5%略遜預期 全年派息微增

非利息收入中，手續費及佣金淨收入按年少10.5%至252.82億元，該行解釋，有關減幅主要原因是受「報行合一」政策影響，代理保險手續費收入減少。

貸款減值損失300億 升近12%

截至去年年底，郵儲行的不良貸款率為0.9%，按年升0.07個百分點。撥備覆蓋率286.15%，減61.42個百分點。核心一級資本充足率9.56%，升0.03個百分點；一級資本充足率11.89%，升0.28個百分點。

此外，去年郵儲行信用減值損失284.23億元，按年增8.62%。貸款減值損失300.16億元，升11.65%。期內撇除信用減值及其他資產減值損失前的經營利潤則達1230.37億元，按年增4.5%。

貸款方面，截至去年年末，郵儲行涉農貸款餘額達2.29萬億元，按年增12.5%；普惠型小微企業貸款餘額1.63萬億元，升12%。

內房不良貸款率1.94%

內房風暴持續，銀行收回貸款亦持續面臨壓力。數據顯示，內房產業仍是該行按行業劃分第三大貸款客，貸款金額3085.9億元，佔比達8.46%，較2023年的7.87%略增；其中不良貸款按年減3.5%至59.72億元，不良貸款率按年亦減0.49個百分點至1.94%，雖較2023年的2.54%有改善，仍為所有行業中最差。

明報記者