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經濟

惠譽料港銀可管控商業地產貸款風險

【明報專訊】本港地產市場持續疲弱，市場關注本港住宅、商業物業的開發和投資貸款，即商業地產貸款（CRE）的信貸質素。評級機構惠譽發表報告，在壓力測試下本港銀行評級被下調的機會相當有限，因為銀行有強勁的盈利能力，產生穩固的資本緩衝，有助吸收潛在信貸損失，加上港銀歷年貸款審核標準穩健、積極管理風險、監管當局審慎監管，有助銀行克服現時的經濟周期。

盈利能力強勁 產生穩固資本緩衝

惠譽預期香港地產市場，特別是辦公室和零售物業在今年繼續受壓，除非整體商業動能恢復，否則空置率不太可能下降，本港銀行相關減值貸款比率或會較該行早前預期惡化。惠譽分別以本港CRE的有抵押和無抵押貸款新增違約率，分別升至15%和10%作為壓力測試假設，本港銀行整體減值貸款比率平均升2個百分點至5%，有抵押和無抵押貸款新增違約率均升至20%，即全球CRE歷史違約率平均水平，在此較嚴格的壓測假設下，減值貸款比率則會上升3個百分點至6%，惠譽認為比率沒有大幅上升，港銀生存力評級（VR）可保持韌性。

標準普爾亦發表報告，指出港銀商業地產不良貸款尚未見頂，銀行利潤和資產質素將因此進一步承壓，不過同時指出大部分銀行有能力管理較高的地產相關不良貸款。該行預期港銀全行業平均信貸損失比率（ratio of credit losses）可保持在0.5%的低水平，即使比率上升，銀行亦能通過穩健獲利能力、強大資本水平等，減低相關影響。

標普：中小型銀行面臨較大壓力

標普全球評級信貸分析師Ryan Tsang稱，港銀特別是最大型銀行，普遍擁多元化貸款組合、充足抵押品及穩健的審核貸款標準。不過中小型銀行可能面臨更大壓力，因為它們商業地產貸款佔比較高，亦可能有較多規模較小和槓桿較高的發展商貸款。

相關字詞﹕商業地產貸款 香港銀行 信貸質素 標準普爾 惠譽

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