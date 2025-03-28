恒指再彈95點 摩通調高MSCI香港目標價

小米跌逾4% 失守配股價

摩根大通調高MSCI香港和中國股市指數目標（見表），主要相信內地支持消費和股市，以及國家外匯管理局表明增加香港資產配置，都有助提升投資氣氛；而且企業紛紛引入DeepSeek等AI模型有助提升效率和毛利，都有望帶動中資股進入盈利預測回升周期。美元債息回落亦利好流動性，但離岸受惠多於在岸市場，加上境內股指涉獵AI元素沒那麼多，所以滬深300指數基本目標反而略為調低至4150點。

恒生指數昨高開60點後，早段曾倒跌110點，中午前發力反彈，最高曾升382點，高見23,865點。但午後升幅明顯收窄，20天線得而復失，收報23,578點，升95點，成交增至2396億元。國指升23點，報8677點。科指早段曾升近2.4%，但收市僅升16點，報5589點。重磅科技股普遍向好，據報美團（3690）引入DeepSeek推介產品，股價與百度（9888）齊升逾1.8%。獲高盛看好的晶片股亦向好，中芯（0981）升逾4%，是表現最好科指成分股。但小米配股集資後反覆回軟，跌逾4%，報51.7元，失守配股價53.25元，是表現最差藍籌。

內需消費股繼續有支持，IP股泡泡瑪特（9992）業績後獲大行調高目標價，昨再抽升近10%，一度見160元；同業布魯可（0325）更急升近16%，齊創上市新高。藍籌升幅最大是新奧能源（2688），獲提私有化換母企新奧股份來港上市，股價升11%。計劃每季派息兼研究回購股份的中銀香港（2388）升逾5%，股價創3年高位。雖然升市，但「北水」流入卻放慢，昨天淨流入41.42億元，較前一天少逾50%。