中海油去年多賺11％ 末期息派0.66元

今年擬提高產量逾7%

中海油年內的勘探及生產部門分部盈利達1375.92億元，按年增長12.87%；貿易業務分部盈利則達39.54億元，按年減少5.61%。每桶桶油主要成本為28.52美元，按年減少1.1%。內地及海外淨產量分別為4.93億及2.34億桶油當量，按年增加5.6%及10.8%。年內石油淨產量達5.67億桶，按年增加7.1%；天然氣淨產量則達9294億立方英尺，按年增加7.5%。年內的資本支出1325億元。展望今年度其預算資本開支達1250億元至1350億元。

中海油董事長汪東進昨日表示，去年度集團在桶油的成本按年下降1.1%，雖然近期油價較年初滑落，走勢比較多不確定，但集團自2013年權益桶油成本已降低近40%，會繼續追求效益，保持成本競爭優勢。

中海油財務部總經理王宇凡表示，集團2024年度全年派息率達44.7%，會按盈利、資本開支、資產負債及國際同行的水平調整分紅情况。中海油年內在資產方面作出80億元人民幣減值，按年增加1.28倍，她稱這主要與海外資產有關。

資產減值急增1.28倍 與海外有關

中海油副董事長及首席執行官周心懷補充，集團近年在增儲上產方面加大投入，因此有信心可保證未來3年指引所提出要求可以達標。根據該集團的未來3年產量目標，到2027年目標是增至8.1億至8.3億油當量。他更預期，天然氣業務的佔比會保持穩中有升，集團亦正努力提高深海天然氣的業務佔比。