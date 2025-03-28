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經濟

被京東發帖「抽水」 暗指產品較貴

【明報專訊】近日HKTVmall母企香港科技探索（1137）與內地電商平台京東（9618）火藥味濃，昨日港科探索放榜後，京東再次在其facebook專頁發帖「抽水」，疑似暗諷HKTVmall商品價格較京東貴。

「恭喜HKTVmall毛利率逾25%」

京東連發兩篇帖文稱：「恭喜HKTVmall毛利率超過25%，利潤豐厚。京東自營毛利率只有10%左右，大家覺得邊個平啲呢？」又表示：「京東願意同香港同行一齊加油，為香港市民提供更好嘅商品、更低嘅價格、更好嘅服務。」

京東與HKTVmall於社交媒體「交手」早有前科，事緣周三港科探索副主席王維基於facebook發帖文，指出京東App及HKTVmall App的版面極相似，「都幾好笑，堂堂京東的App，竟然八九成模仿我們HKTVmall」。當晚京東隨即發帖回應：「多謝王生對京東的關注，我哋完全明白王生對於京東開拓香港市場的疑慮。」京東近日頻繁加碼攻港行動，不僅大量「燒錢」在旺角等人流密集處安設巨大廣告、派新客優惠券，更推出「買貴就賠」服務，即在京東下單後，如發現本地指定平台同款商品售價更高，則可申請補償。

此外，京東又於facebook發帖文稱，京東App今年在香港已全面推行全類別滿188元免運費送上門服務。

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