HKTVmall迎戰內地電商 推簡體字網 王維基：秉持賣真貨底線 「扮平」無用終被揭穿

明報記者 邱潤青

王維基表示，做生意無非比併價格及質素，最重要是商品貨真價實，消費者才會購買，相信集團同本港眾多公司依然秉持售賣真貨的底線。而「扮平」不僅無用，更遲早會被消費者揭穿。又表示數年前阿里巴巴（9988）旗下淘寶及拼多多（美：PDD）攻港更為來勢洶洶，而京東與上述兩間公司相比商業規模最小，對集團不會有衝擊。但他亦表示，京東在本港會以銷售電器為主，或會影響本港兩家大型家電零售公司。

稱京東或影響港兩大家電零售商

港科探索昨日更隨業績公布一系列新措施吸引內地客群，勢同內地電商展開全面競爭，包括推簡體中文版HKTVmall、引入數百家內地商戶入駐等（見表）。

談及是否擔憂京東攻港掀起價格戰，王維基表示集團一直有與惠康、百佳等本地零售商存有價格競爭，認為沒有競爭就沒有成長，有更多內地電商來港是好事，可令更多消費者認識到網購的好處，從而令HKTVmall受益。他續指出，無法保證營運成本和盈利狀况一定優於同儕，但會做到盡量擴大貨品選擇及確保商品質量。

受新探索及科技業務的經營虧損，以及若干非現金項目及投資物業的估值虧損拖累，集團去年淨虧損按年擴大2440萬元至6670萬元，每股虧損8仙。談及本港未來零售市道，王維基就表示絕對不敢樂觀，亦不會有任何同業人士會用樂觀形容。今年集團HKTVmall業務經調整EBITDA錄得3.29億元（按年升28.4%），他認為已經是令一衆同業妒忌的好成績。

港科探索去年虧損擴大至6670萬

此外，王維基表示，港人北上消費熱潮是無可避免，集團會通過控制舖租等固定成本減低營運壓力。HKTVmall門店數量已從2023年6月底的90間，縮減至今年2月底的73間。

派特別息38仙 慶祝成立10周年

港科探索昨日宣派每股特別股息38仙，以慶祝HKTVmall成立十周年，並感謝股東的長期支持。王維基重申集團財務狀况良好，目前公司並無任何借貸及持有多處物業，是次派發特別息不會造成財務壓力，又表示未考慮過配股集資。期內集團錄得經調整EBITDA按年跌1.4%至1.21億元；營業額38.39億元，按年微升0.7%。