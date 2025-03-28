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經濟
2025年3月28日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
HKTVmall迎戰內地電商 推簡體字網 王維基：秉持賣真貨底線 「扮平」無用終被揭穿
被京東發帖「抽水」 暗指產品較貴
中海油去年多賺11％ 末期息派0.66元
恒指再彈95點 摩通調高MSCI香港目標價
惠譽料港銀可管控商業地產貸款風險
中聯辦祁斌：特區政府設專項工作組 編制資本市場發展藍圖
郵儲行多賺0.2% 淨息差收窄至1.87厘 利息淨收入升1.5%略遜預期 全年派息微增
大行調高目標價 中銀漲逾5%
內地首兩月工業利潤按年降0.3%
中壽：派息視乎盈利水平償付能力
新世界據指押維港文化匯獲貸156億
蔚來配股籌40億 美市股價挫8%
阿維塔擬明年來港上市
基金公會反對IPO上調定價機制
Tesla或成美汽車關稅少數贏家 通用福士韓國現代成本勢飈
金價再創歷史新高 高盛料見3300美元
彭博：OpenAI融資400億美元近敲定
張兆聰：小鵬近保歷加通道底 可博彈
虛銀WeLab推高息存款優惠
英鎊定存高息精選
巴克萊研究團隊：美例外論消退影響新興市場
方保僑：港發展低空經濟機遇與挑戰
技術取勝：金沙或進一步下試15元
盧駿匡：恒指關鍵守住23198
劉思明：醫藥生科股受捧 可吸ETF捕捉向好趨勢
周顯：美「附庸國」須「自救」多福
譚新強：中國推動互聯網文化領域有序開放
湯文亮：炒樓要考慮接貨人
大馬推利好地產政策 樓價續看俏
瑜一‧天海一房676萬起 5個月減10% 現樓發售87伙 部分變相降價重推
官方樓指上月跌0.87% 反映預算案推出前市况
市建局山東街項目招標 分紅降至20%
新世界本月4項目動工 共涉2500伙
新意網MEGA IDC一至三期投資逾150億
劉思明：醫藥生科股受捧 可吸ETF捕捉向好趨勢
【明報專訊】港股連續兩日反彈，恒指一度重上20天線，但缺乏AI概念的炒作風潮，市場熱度顯得不足，而個股業績成為市場焦點。
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