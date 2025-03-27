GRAND SEASONS昨沽25伙 大手客2260萬掃3伙

必嘉坊．曦匯15伙劈價兩成重推

不過，有個別新盤減價清貨；恒地（0012）紅磡必嘉坊．曦匯，昨日突擊修訂3、4號價單，將15個實用面積266至369方呎、屬1房至兩房單位價單定價調減22%，同時上載銷售安排，周日（3月30日）先到先得形式發售；是次入場單位20樓N室，實用266方呎1房戶，價單定價由675.4萬減至526.8萬元，減幅22%，維持最高5%折扣，折實價500.46萬元、實呎1.88萬元。

君柏4房戶撻大訂 沒收1582萬訂金

另長實（1113）及帝國集團合作、已屆現樓多時的亞皆老街君柏，新錄4房戶撻大訂，單位為第6座15樓A室，實用1624方呎，買家原於2017年11月以3955.4萬元購，買家採「Z138先住後付」付款計劃，先於180日內先付20%成交價，181日後買家分138期，每月分期償還合共34.5%成交價餘款（即11.5年），最後剩餘的45.5%，須在上述138期的最後一期的同日繳付。若按180日已付的20%及其後供款約80期共20%，買家是次撻大訂，料遭沒收40%訂金涉約1582萬元。