發改委倡能源效益 據報阻科企購H20晶片

H20不符能源效益標準

知情人士向《金融時報》稱，中國監管機關近幾個月暗中勸阻阿里巴巴、字節跳動及騰訊等科技巨頭採購H20晶片。不過發改委的規則尚未嚴格執行，各大企業仍在購買H20。部分中國企業甚至試圖繞過發改委的限制，將現有資料中心的舊晶片，換成H20。倘若中方加強執行力度，中國科技巨企將不能大量使用H20，令Nvidia年收入達170億美元的中國業務面臨威脅。

相比下，華為的高端晶片更符合中國政府的環保議程。隨着中國企業加快對數據中心的建設，Nvidia面臨訂單被華為等中國對手搶走的風險。知情人士稱，Nvidia尋求未來數月，與發改委主任鄭柵潔會面，討論晶片的能源效益問題。

Nvidia擬調整晶片滿足要求

消息稱，Nvidia已準備好解決方案，對H20晶片進行調整，以滿足發改委的要求，但這樣的技術變更，會降低晶片的效率，並損害其在中國市場的競爭力。

發改委的能源效益措施於去年推出，但此前未有相關報道。新措施時值中美貿易緊張形勢加劇，兩國尋求在AI開發方面領先對手。彭博社1月的消息稱，美國政府正研究可能涵蓋H20在內的額外對華出口限制。

（金融時報）

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